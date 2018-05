Cesta pre zdravé potraviny na všetky naše stoly je už pripravená

Foto: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Foto: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (OTS) - Národný potravinový katalóg (NPK) sa dostáva do svojej finálnej fázy spustenia. Už čoskoro umožní všetkým lokálnym výrobcom a dodávateľom kvalitných potravín ponúkať ich na našom trhu efektívne, rýchlo a bezpečne do každého kúta Slovenska.Tento unikátny elektronický nástroj verejného obstarávania okrem toho prinesie aj menej administratívy, väčší výber potravín, čerstvosť, flexibilitu a pohodlie pri obstarávaní.Registrácia dodávateľov bola úspešne spustená už 1. decembra 2017 a súčasne s ňou sa zároveň spustil test systému validácie a automatického vyhodnocovania procesov, ako aj zber námetov a spätnej väzby od samotných registrovaných dodávateľov smerujúcich k vylepšeniu, úprave, zjednodušeniu či rozšíreniu produktového listu, či sekundárnych podporných nástrojov NPK. Po jeho úspešnom otestovaní sa systém už čoskoro preklopí do svojej finálnej fázy spustenia obchodovania.Práve teraz je ten najvyšší čas pre dodávateľov, ktorí majú záujem dodávať svoje produkty v rámci NPK, aby sa zaregistrovali a začali vypĺňať produktové listy pre svoje produkty. Prepracovaný produktový list, definovaný množstvom kvalitatívnych parametrov v súlade so slovenskou potravinárskou legislatívou a prísnymi súvisiacimi normami, je kľúčovým prvkom zabezpečenia naplnenia hlavného cieľa projektu NPK:Dostať na stoly našich školských jedální a ďalších prevádzok verejného stravovania v prvom rade kvalitné, zdravé a čo najčerstvejšie potraviny s vysokou výživovou hodnotou, ktoré vďaka komplexnému riešeniu na strane jednej, ale výraznému zjednodušeniu procesu obstarávania na strane druhej, umožnia participáciu na dodávaní za verejné zdroje každému slovenskému kvalifikovanému dodávateľovi kvalitných slovenských produktov.Dodávať potraviny do NPK môžu len subjekty, ktoré sú schválené, resp. registrované a pod úradnou kontrolou, čo zabezpečuje zdravotnú bezpečnosť a štandardy kvality v súlade s národným a európskym potravinovým právom. Podmienkou zaradenia dodávateľa do registra dodávateľov potravín v NPK je preto jeho kvalifikácia. Kvalifikovaný dodávateľ je dodávateľ, ktorý je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie a je evidovaný v Zozname schválených/registrovaných potravinárskych prevádzkarní, ktorý spravuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.“, uviedlaMáte kvalitné produkty? Chcete ich jednoducho dodávať priamo do jedální, nemocníc, a ďalších štátnych zariadení bez ďalších sprostredkovateľov? Chcete rozšíriť vašu produkciu a dostať za svoje produkty viac peňazí? Nebojíte sa férovej konkurencie?Staňte sa kvalifikovaným dodávateľom NPK aj vy! Vyplňte produktové listy vami ponúkaných produktov a predávajte priamo a bez sprostredkovateľov všetkým verejným obstarávateľom potravín za verejné zdroje.Testovacia verzia produktového listu je sprístupnená na stránke https://app.npkinfo.sk/produkty Obchodovanie v NPK sa spustí už čoskoro, preto ak chcete ponúkať, resp. nakupovať zdravé, kvalitné a bezpečné potraviny, registrujte sa do NPK už teraz na stránke https://app.npkinfo.sk/registracia Viac o prínosoch a ambíciách Národného potravinového katalógu sa dozviete na stránke www.npkinfo.sk