Cesty aj horské priechody na území Slovenska sú zjazdné

Bratislava 18. januára (TASR) - Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Rýchlostná cesta R3 má povrch vozovky pokrytý kašovitým snehom v hrúbke dva centimetre. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý až pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého, miestami utlačeného snehu do troch, miestami do štyroch až piatich centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na webovej stránke zjazdnost.sk.Podľa SSC sú aktuálne zjazdné aj horské priechody (HP), povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu do troch, na HP Huty do štyroch až piatich centimetrov.uvádzajú cestári.Upozorňujú aj na poľadovicu na úseku cesty II/591 Červeňany - Slovenské Kľačany. Na ceste III/584 Srdiečko - Bystrá je podľa SSC povinné použiť snehové reťaze pre všetku dopravu.