Cesty na území Vysokých Tatier sú po zime v zlom stave

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 19. apríla (TASR) - Príchod jari odhalil stav viacerých ciest na Slovensku a výnimkou nie sú ani tie na území Vysokých Tatier. Z pohľadu cestárov najtvrdšia zima za ostatných päť rokov spôsobila viacero dier, výtlkov a rozbitých úsekov. Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš v tejto súvislosti inicioval stretnutie s riaditeľom Správy a údržby ciest (SÚC) Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre oblasť Poprad Mariánom Barillom, na ktorom pripravili plán opráv ciest. Ten sa bude týkať jednak úseku ciest s celkovou dĺžkou 44 kilometrov od západnej hranice okresu Poprad po križovatku v Tatranskej Kotline, ale aj hlavného ťahu z Popradu do Starého Smokovca."Do prvej menovanej komunikácie pôjde takmer 30.000 eur. Na zabezpečenie vysprávok po zime máme na tatranské cesty predbežne plánovaných 354 ton asfaltového betónu. Tento objem môže byť v prípade potreby zvýšený," potvrdil Barilla s tým, že vysprávky tatranských ciest patria medzi priority podtatranských cestárov. Súvisí to s tým, že Vysoké Tatry sú turistami najviac navštevovaným regiónom v Prešovskom kraji. "Sú našou vizitkou a podľa nich si návštevníci tvoria obraz o úrovni Slovenska. Preto plánujeme z Tatier odísť, až keď budú cesty kompletne vyčistené a vyspravené," dodal popradský riaditeľ SÚC PSK.Mesto Vysoké Tatry sa rozprestiera na ploche 360 štvorcových kilometrov a svojou rozlohou patrí medzi najväčšie mestá v SR. Najväčšou investičnou akciou tohto roka by mala byť rekonštrukcia cesty z Popradu do Starého Smokovca. "Je to najfrekventovanejší vstup do nášho mesta a mal by tak aj vyzerať," konštatoval Mokoš.Na modernizáciu cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec bolo schválených takmer 3,9 milióna eur. Dĺžka úseku, ktorý prejde zásadnou rekonštrukciou, je viac ako päť kilometrov, pričom 85 percent nákladov na rekonštrukciu pokryjú prostriedky z fondov Európskej únie. "Desať percent poskytne štátny rozpočet a len zvyšných päť percent budú vlastné zdroje PSK," dodal Barilla s tým, že ak verejné obstarávanie prebehne podľa plánu, práce by mali začať v druhom polroku 2018.