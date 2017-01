ČEZ chce vraj predať dcérsku firmu na Slovensku za stámilióny korún

ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 21. januára (TASR) - Predaj energií na Slovensku sa českému koncernu ČEZ nedarí tak, ako si predstavoval. Jeho dcérska firma ČEZ Slovensko, ktorá obhospodaruje približne 70.000 zákazníkov, je preto na predaj. Českým Hospodářským novinám (HN) to potvrdili dva zdroje blízke vedeniu ČEZ. Cena by sa mala pohybovať v stovkách miliónov českých korún.Zámer predať svoju dcérsku firmu ČEZ oficiálne nepotvrdzuje, ale ani nevyvracia.reagoval pre HN hovorca ČEZ Roman Gazdík.Zatiaľ čo v Česku bol koncern s niekoľkými miliónmi zákazníkov vždy jedným z najväčších dodávateľov energií, na Slovensku začínal ako takzvaný alternatívny dodávateľ od nuly. Firmám začal predávať elektrinu v roku 2008, domácnostiam dodáva energie šiesty rok.Za toto obdobie sa síce firme ČEZ Slovensko podarilo dostať medzi päť najväčších obchodníkov v krajine a dosahovať tržby okolo 250 miliónov eur, ale ziskovosť je najmä pre konkurenčný boj stále veľmi nízka, upozorňujú HN. V roku 2015 zarobila spoločnosť necelých 1,5 milióna eur, rok predtým to bolo ešte o štvrtinu menej.Oproti tomu alternatívni dodávatelia v Česku majú ziskovosť omnoho vyššiu. Napríklad skupine Bohemia Energy podnikateľa Jiřího Písaříka sa pri tržbách necelých 11 miliárd Kč (407,09 milióna eur) podarilo v roku 2015 dosiahnuť hrubý zisk pred odpismi 1,18 miliardy Kč.Je to práve Písaříkova dcérska firma Slovakia Energy, ktorá je jednotkou medzi alternatívnymi dodávateľmi na slovenskom trhu. Prvou je ale len v počte zákazníkov, tých mala v polovici minulého roka zhruba 211.000. V tržbách je to už niečo iné. V nich ČEZ Slovensko prevyšuje Slovakia Energy zhruba štvornásobne. Vďačí za to približne štyrom tisíckam veľkých firemných odberateľov.Práve firemných zákazníkov sa ČEZ podľa informácií HN vzdávať zatiaľ nemieni. Podobne ako v Česku minulý rok ich na Slovensku pravdepodobne prevedie pod novovzniknuté ČEZ Esco. To nielenže firmám dodáva energie, ale súbežne s tým ponúka komplexné energetické služby od vlastných zdrojov energie cez vzduchotechniku až po ventiláciu a inteligentné riadenie budov. Práve tieto aktivity majú firme ČEZ získať konkurenčnú výhodu.