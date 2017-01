Charles Manson je po pobyte v nemocnici znova vo väzení

V roku 1969 dal Charles Manson členmi svojej Rodiny zavraždiť 7 ľudí, vrátane herečky Sharon Tateovej, manželky slávneho režiséra poľského pôvodu Romana Polańského. Vpravo je jeho sn. z roku 1970 urobená cestou do súdnej siene v Los Angeles a vľavo súčasná sn. 74-ročného Mansona urobená počas rutinného obnovovania fotografií väzňov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 8. januára (TASR) - Odsúdeného vodcu vražedného kultu Charlesa Mansona, ktorý si odpykáva doživotný trest v Kalifornii, je po pobyte v nemocnice opäť v štátnej väznici v meste Corcoran.Informovala o tom agentúra AP. Odvolala sa pri tom na hovorcu oddelenia pre správu väzníc Jeffreyho Callisona, podľa ktorého. Vo svojom e-maili Callison dodal, že jeho úrad nikdy nevyhlásil, že by Manson niekedy väznicu bol opustil.Úrady odmietali komentovať aj tento týždeň medializované správy o Mansonovom prevoze do nemocnice vzdialenej od väznice asi 100 kilometrov južne, a to s odvolaním sa na právo na súkromie.Charles Manson patrí medzi najznámejších zločincov 20. storočia. V roku 1969 naviedol skupinu svojich väčšinou mladých stúpencov, aby zavraždili najmenej sedem ľudí. Podľa žalobcov chcel týmto spôsobom rozpútať rasovú vojnu medzi bielymi a čiernymi Američanmi.Medzi obeťami Mansonom iniciovaných vrážd bola aj americká herečka Sharon Tateová, ktorá bola v deviatom mesiaci tehotenstva; dieťa čakala so svojím manželom, poľsko-francúzskym filmovým režisérom Romanom Polanským.Mansonovi už dvanásťkrát zamietli žiadosť o podmienečné prepustenie. Opäť oň bude môcť požiadať až v roku 2027, keď bude mať 92 rokov.