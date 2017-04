Chce, aby vaše auto vydržalo dlho? Dobre si vyberte servis

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) - Prevádzka automobilu nie je len tankovanie, dolievanie zmesí a umývanie. Ak chce vodič, aby auto vydržalo dlho, musí sa oňho starať a pravidelne ho servisovať, a to znamená, vybrať si správny servis. Dobré je si nechať poradiť od rodiny a známych, ktorí majú pozitívne skúsenosti. Problém je, že aj oni môžu nevedomky poradiť zlý servis, v ktorom si zaúčtujú nevykonané služby alebo nevymenené diely. Dobrou vizitkou je, keď servis ručí za svoje služby a v prípade pochybenia je ochotný vykonať nápravu zdarma.radí regionálny manažér výkupu AAA AUTO Jindřich Topol.Podľa neho je veľmi dôležitým dokumentom zákazkový list, ktorý každý slušný servis vystaví pred začatím opravy. Ten by mal obsahovať požadovaný rozsah opráv, termín odovzdania, ale aj cenu. Každé navýšenie sumy musí servis konzultovať. V priebehu opráv sa totiž niekedy objavia nečakané komplikácie. Treba počítať aj s tým, že ani samotná identifikácia poruchy nie je zadarmo. Servis najskôr musí určiť v čom je chyba a až potom môže urobiť predbežnú kalkuláciu opravy.upozorňuje Topol.Pri preberaní automobilu by si majiteľ mal detailne prejsť popis vykonaných opráv a účtované čiastky. V niektorých nepoctivých servisoch sa môže stať, že účtované práce vôbec nevykonali alebo naúčtovali servis, ktorý nebolo vôbec treba urobiť.radí Topol.