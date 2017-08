Chcete prespať v dome, kde vyrastal Trump? Prichystajte si túto sumu

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 10. augusta (TASR) - Dom, v ktorom americký prezident Donald Trump strávil prvé štyri roky svojho života, je teraz možné prenajať si za 777 dolárov za noc. Rodinný dom sa nachádza v newyorskej štvrti Queens a jeho kapacita je 20 návštevníkov, uviedla v stredu spravodajská stanica BBC.Dom v tudorovskom štýle sa po vlaňajšom zvolení Trumpa za hlavu štátu predal za vyše dva milióny dolárov. Nachádza sa v ňom päť spální a tri kúpeľne. Návštevníci ho však nemôžu využívať na večierky, ani doň vodiť svojich zvieracích miláčikov. Súčasní majitelia túto nehnuteľnosť zakúpili v marci.uvádza sa v inzeráte sprostredkovanom spoločnosťou Airbnb. Dom dal postaviť Trumpov otec, developer Fred Trump, v roku 1940 a spomína sa i v prezidentovom rodnom liste.Donald Trump vlani v septembri v televíznej šou Jimmyho Fallona vyhlásil, že by túto nehnuteľnosť chcel získať do vlastníctva. Krátko nato bol dom stiahnutý z ponuky.