Chcete zažiť skvelú dovolenku 2018? Na toto netreba zabudnúť!

Ako si prirodzeným spôsobom poradiť s baktériami

Praktický spoločník na cestách

Čo jesť a piť, ak máme tráviace ťažkosti

BRATISLAVA 18. júna (WBN/PR) - Aj počas leta na vás číhajú skryté zdravotné hrozby, najmä ak radi cestujete do cudzích krajín. Ako si nepokaziť dovolenku 2018? Treba byť pripravený.Asi jedným z najčastejších letných problémov sú tráviace ťažkosti. V teplom letnom počasí totiž dochádza oveľa rýchlejšie k rozmnoženiu patogénnych mikroorganizmov v potravinách. Najmä počas cestovania do exotických krajín sa môžete stretnúť s novými typmi mikroorganizmov, na ktoré váš tráviaci trakt nie je „zvyknutý“.Bývajú agresívne, rýchlo sa množia a tak dokážu za krátky čas narušiť vašu prirodzenú črevnú mikroflóru, ktorá je pre vaše zdravie veľmi dôležitá. Patogénne mikroorganizmy produkujú tiež toxíny, čo všetko vedie k črevným ťažkostiam, častej a riedkej stolici, pocitom nafukovania, bolestiam brucha, nechutenstvu a únave.Proti týmto nezvaným „útočníkom“ môžete samozrejme použiť chemické črevné dezinficienciá alebo antibiotiká, avšak majú svoje nežiaduce účinky.Zlepšiť trávenie a tiež doplniť prospešné baktérie na regeneráciu prirodzenej črevnej mikroflóry môžu pomôcť osvedčené prírodné látky, ako sú napr. čučoriedky s dezinfekčnými, protizápalovými a na sliznicu čreva upokojujúcimi účinkami.Takéto účinné látky môžete nájsť napríklad vo výživovom prípravku ENTERINA® . Obsahuje probiotické baktérie Bacillus coagulans, ktoré sa vyskytujú aj v prirodzenej črevnej mikroflóre.Konkrétne je to sušený extrakt z plodov čučoriedok, ktoré sú tradičným prostriedkom používaným pri črevných ťažkostiach. Okrem toho má vitamíny, ktoré v dôsledku narušenej črevnej mikroflóry chýbajú: vitamín K a vitamíny skupiny B. Obe látky sú dôležité pre regeneráciu slizníc, zníženie miery únavy a vyčerpania.Na cestovanie sú vhodné praktické jednorazové fľaštičky prípravku, ktoré netreba uchovávať v chladničke.Zarábajú sa tesne pred použitím vysypaním účinných látok z vrchnáčika do tekutiny vo fľaštičke. Tá obsahuje výživu pre probiotiká ale aj šťavu z čučoriedok, čo dodáva prípravku dobrú chuť, ktorú majú radi deti i dospelí.Dávkuje sa len jedenkrát denne, toľko dní, koľko potrebujete. Väčšinou stačí 2-4 dni. Ak by sa vám stav do troch dní nezlepšil, treba navštíviť lekára.Ak nás trápia črevné problémy, netreba tiež zabudnúť na dostatočné doplnenie tekutín (najvhodnejšie sú rehydratačné roztoky) a diétne opatrenia.Počas tohto obdobia sa vyhýbajte mliečnym potravinám, strukovinám, čerstvému chlebu, údeninám (salámy, údené syry), vyprážaným jedlám a potravinám s vysokým obsahom cukru.Vhodná je beztuková strava, ako napríklad sucháre, varená ryža, mrkva, rozpučený banán, nastrúhané jabĺčko, zeleninový a mäsový vývar.