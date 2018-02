Chorých na chrípku by malo ešte pribúdať, epidémiu nezastaví ani mráz

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Chorých na chrípku by malo na Slovensku ešte pribúdať. Epidémia však ešte celoslovensky neprepukla, no hygienici očakávajú, že by sa tak malo stať v nasledujúcom období. Chrípka v tomto čase netrápi iba SR, týka sa to väčšiny európskych krajín.Blížiacu sa epidémiu by však nezastavilo ani mrazivé zimné počasie, ako sa mnohí môžu domnievať. "Pretože vírusy chrípky prežívajú dobre aj v mrazoch. Ide o kvapôčkovú infekciu prenášanú kontaminovaným vzduchom. V suchom vzduchu sa kvapôčky rozbíjajú na menšie, a tak zostávajú vo vzduchu dlhšie," vysvetlila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Zuzana Drobová. V zime sa okrem iného sťahujú cievy na sliznici dýchacích ciest, čím sa vírus ľahšie dostane do tela.Európu vrátane Slovenska sužuje najmä vírus chrípky typu B. "Austrálsky typ chrípky" u nás počas tejto chrípkovej sezóny zatiaľ zaznamenali iba raz. "Vyznačuje sa tým, že vyvoláva ochorenia a úmrtia najmä starších osôb, pretože zväčša majú oslabenú imunitu," uviedla hovorkyňa ÚVZ. Tento vírus chrípky postihol Austráliu vlani.Najúčinnejšou ochranou proti chrípke je očkovanie, na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Hygienici ho odporúčajú najmä chronicky chorým, starším ľuďom, tým s oslabenou imunitou či zdravotníckym pracovníkom. Najvhodnejšie je dať sa očkovať v priebehu októbra či novembra, aby sa včas stihli vytvoriť protilátky.Možno to však urobiť i neskôr, dokonca aj počas epidémie chrípky. "Vtedy je však riziko, že očkovaná osoba ochorie skôr, než si stihne vytvoriť ochrannú hladinu protilátok," vysvetlila Drobová. Ich dostatočná hladina sa dosahuje za desať až 14 dní po očkovaní a pretrváva šesť až 12 mesiacov.Prevenciou voči chrípke je aj časté vetranie, umývanie si rúk. Dôležité je tiež primerane sa obliekať či vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Účinne a často vetrať treba najmä v škôlkach, školách a na pracoviskách. Šíreniu nákazy medzi škôlkarmi môžu zabrániť ranné kontroly pred vstupom dieťaťa do kolektívu. Ľuďom môže pomôcť aj dostatok odpočinku či správna výživa s množstvom ovocia, zeleniny a tekutín. Niektoré odporúčania zahŕňajú aj obmedzenie podávania rúk počas chrípkovej sezóny. Pri kýchaní treba používať papierové vreckovky.Vírus chrípky sa šíri predovšetkým vzduchom pri kašľaní a kýchaní. Nie každé prechladnutie či kašeľ však automaticky znamená, že človek dostal chrípku. Tá prichádza náhle a sprevádzajú ju vysoké teploty, aj nad 40 stupňov, môžu sa pridružiť i rôzne komplikácie. Na samotnú chrípku neúčinkujú antibiotiká.