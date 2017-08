Chrien debutoval za Benficu pro vysokom triumfe nad Belenenses

Na archívnej snímke gólová radosť Martin Chriena. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

výsledky:

Tondela - Estoril 2:3, Guimaraes - Sporting Lisabon 0:5, Benfica Lisabon - Belenenses 5:0 /Chrien za domácich od 71. min/

Lisabon 20. augusta (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Martin Chrien absolvoval v sobotu súťažnú premiéru v drese portugalskej Benficy Lisabon. Dvadsaťjedenročný mládežnícky reprezentant vybehol na ihrisko v 71. minúte domáceho zápasu s Belenenses, keď vystriedal Eduarda Salvia. Benfica zvíťazila v stretnutí 3. kola portugalskej ligy vysoko 5:0.Chrien prišiel do lisabonského tímu v júli z Viktorie Plzeň za milión eur. V kádri figuroval aj v prvých dvoch ligových kolách, no do hry nezasiahol.