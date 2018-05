Christina Aguilera zverejnila skladbu Twice, je ukážkou z jej pripravovaného albumu Liberation

Christina María Aguilera



sa na hudobnej scéne začala presadzovať v roku 1998, keď naspievala pieseň Reflection pre animovaný film Mulan



o rok neskôr vydala debutový eponymný album, ktorým si zabezpečila celosvetovú slávu. Nahrávka obsahovala hity ako Genie In A Bottle, What A Girl Wants, I Turn To You alebo Come On Over Baby (All I Want Is You). Nasledovali štúdiovky Mi Reflejo (2000), My Kind Of Christmas (2000), Stripped (2002), Back To Basics (2006), Bionic (2010) a Lotus (2012)



držiteľka piatich cien Grammy má od roku 2010 hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy.



BRATISLAVA 12. mája (WebNoviny.sk) - Americká speváčka Christina Aguilera zverejnila skladbu Twice. Novinka je ďalšou ukážkou z jej očakávaného albumu Liberation, ktorý sa dostane na trh 15. júna.Štúdiovka bude obsahovať 15 skladieb, z ktorých 37-ročná interpretka predtým zverejnila pieseň Accelerate (ft. Ty Dolla Sign a 2 Chainz). Na texte, hudbe a produkcii skladby spolupracoval Kanye West. Rodáčka z New Yorku ponúkla k singlu Accelerate aj videoklip, ktorý režírovala Zoey Grossman.Aguilera sa predstaví spolu s Demi Lovato počas udeľovania Billboard Music Awards, ktoré sa bude konať 20. mája. Dvojica predvedie skladbu Fall in Line, ktorá sa takisto bude nachádzať na albume Liberation.Informácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.