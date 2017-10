Churchillovu cigaru vydražili za vyše 12.000 dolárov

Britský politik a štátnik, spisovateľ, historik, člen britského parlamentu a reportér, sir Winston Leonard Spencer Churchill. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Boston 13. októbra (TASR) - Cigara, ktorú v roku 1947 počas svojej cesty do Paríža do polovice vyfajčil bývalý britský premiér Winston Churchill, sa v internetovej dražbe predala za vyše 12.000 dolárov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Bostonský aukčný dom RR Auction uviedol, že desať centimetrov dlhú cigaru značky Corona si na stredajšej dražbe kúpil zberateľ z mesta Palm Beach v americkom štáte Florida. Meno dražiteľa aukčný dom nezverejnil.Podľa spoločnosti RR Auction, Churchill cigaru fajčil 11. mája 1947 na parížskom letisku Le Bourget. Súčasťou dražby bola aj Churchillova vlastnoručne podpísaná fotografia, na ktorej stojí na letisku s cigarou v ruke.Cigara pochádza z pozostalosti Williama Alana Turnera - člena posádky lietadla, ktorým Churchill a jeho manželka Clementine leteli z Londýna do Paríža a späť.