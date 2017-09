Chyby v defenzíve zobrali Liverpoolu nádej na výhru v LM proti Seville

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 14. septembra (TASR) - Defenzívne chyby a nepremenený pokutový kop zobrali futbalistom FC Liverpool nádej na víťazný vstup do skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/18. V stretnutí E-skupiny napokon získali len bod po remíze 2:2 so Sevillou."The Reds" pritom nezačali najlepšie, už v 5. minúte nechali v pokutovom území trestuhodne voľného Wissama Ben Yeddera, ktorý po centri z ľavej strany nemal problém doklepnúť loptu zblízka do brány. Inkasovaný gól prebudil zverencov trénera Jürgena Kloppa, v 21. minúte vyrovnal po peknej kombinačnej akcii Roberto Firmino a následne strelu domáceho Mohameda Salaha stečoval jeden z obrancov Sevilly do brány.vyjadril sa tréner Liverpoolu.Domáci futbalisti mohli urobiť rozhodujúci krok ešte do prestávky, ale Firmino z pokutového kopu trafil iba žrď. V druhom polčase tak prišiel trest, o vyrovnajúci zásah sa postaral Joaquin Correa. Ten opäť využil priveľa voľného priestoru v obrane a zabezpečil pre Sevillu cenný bod.povedal autor vyrovnávajúceho zásahu.Sevilla vyhrala pred stredajším stretnutím predchádzajúcich šesť súbojov na Anfielde v rámci európskych pohárov. Mrzieť ju môžu nepremenené šance v druhom polčase.zhodnotil duel pre uefa.com tréner španielskeho tímu Eduardo Berizzo.