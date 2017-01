Chystáte sa na 16. ročník Svetového dňa bez nohavíc?

Cestujúci počas akcie pod názvom Metro bez nohavíc v Mexiko City Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cestujúci kráčajú po schodoch počas akcie pod názvom Metro bez nohavíc Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cestujúci počas akcie pod názvom Metro bez nohavíc v Mexiko City Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 8. januára (TASR) - Na 16. ročník Svetového dňa bez nohavíc (No Pants Subway Ride), ktorý sa koná od roku 2002 a postupne sa doň zapájajú desiatky krajín, sa v roku 2017 zaregistrovalo 31 miest sveta. Organizátori zo združenia Improve Everywhere stanovili vlani v decembri termín Svetového dňa bez nohavíc na 8. januára.V auguste 2001 v New Yorku herec, producent a televízny producent Charlie Todd (38) založil združenie Improve Everywhere a na ďalší rok sa už začala akcia Dňa bez nohavíc (No Pants Subway Ride).Na prvom ročníku tohto dňa v roku 2002 sa zúčastnilo sedem mužov, ktorí prešli sedem zastávok metra bez nohavíc.Od prvého ročníka sú propozície pre účastníkov akcie jednoduché: stačí nabrať odvahu, vyzliecť si nohavice a cestovať s vážnou tvárou v metre, ako by sa nič nedialo.Postupne sa do akcie zapájali mestá nielen v USA, ale aj v Austrálii, niektorých ázijských krajinách a v západnej časti Európy. Organizátori termín na ďalší rok oznamujú v decembri.