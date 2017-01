Chytili Poliaka podozrivého z vraždy tínedžerky spred 18 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň/Varšava 10. januára (TASR) - Rakúska polícia zadržala v pondelok ráno vo Viedni medzičasom 45-ročného Poliaka Pawla K., ktorý je vo vlasti hľadaný pre dôvodné podozrenie z vraždy vtedy 17-ročnej tínedžerky spred viac ako 18 rokov.Rakúske orgány dostali európsky zatykač z Poľska iba v tretí januárový deň tohto roka a po kontrole registrov zistili, že hľadaná osoba je prihlásená vo viedenskej štvrti Meidling.Kriminalisti pri kontrole na danej adrese zistili, že tam hľadaný skutočne žije, a to spoločne s manželkou a dvoma deťmi. Keďže chceli deti ušetriť pohľadu na otcovo zadržanie, muža po niekoľko dní sledovali s cieľom vystihnúť najvhodnejšiu chvíľu pre jeho zadržanie. Napokon sa tak stalo v pondelok ráno v jeho bydlisku. Muž nekládol odpor a vyhlásil, že so zadržaním rátal.Kauza je neobvyklá nielen kvôli 18 rokom, ktoré uplynuli od vraždy k zadržaniu podozrivého, ale i kvôli tvrdeniu hľadanej osoby, že k zadržaniu doteraz nedošlo vďaka príbuznej - bývalej vysokopostavenej poľskej političke -, ktorá tomu však pre stratu postavenia už nemohla ďalej brániť.Obvodná prokuratúra v Krakove takisto zadržanie potvrdila s tým, že zasiela do Rakúska dokumenty potrebné na pozitívnu reakciu rakúskej strany na žiadosť o vydanie zadržaného na trestné stíhanie do vlasti.V Poľsku sú momentálne obvinení zo spoluúčasti na tomto čine v rôznej podobe štyri ďalšie osoby vrátane jedného bývalého a jedného súčasného príslušníka policajného zboru, ako aj ženy uvádzanej so skratkou Renata G.-D., vyplýva z informácií spravodajskej televízie TVN24.Muž, ktorý mohol byť svedkom zločinu a ktorý sa chválil tým, že za informácie o páchateľovi môže získať vypísanú odmenu, prišiel pred niekoľkými rokmi podľa informácií internetového serveru onet.pl o život za záhadných okolností. Naposledy ho živého videli, keď v spoločnosti neznámych osôb nastupoval do motorového vozidla. Jeho telo vydala rieka po niekoľkých mesiacoch a prípad uzavreli ako samovraždu.Obeťou brutálnej vraždy sa v noci na 14. augusta 1998 stala 17-ročná Ywona Cyganová, ktorej telo istý roľník našiel niekoľko hodín po jej návšteve v klube bez známok života na svojom poli v okolí Szczucina. Tínedžerka mala okolo krku drôt a jej tvár bola zohavená, nohavice i spodná bielizeň bola sčasti zvlečená, ruky nešťastníčky spútané. Zrejme sa však nenašli stopy po znásilnení a za príčinu úmrtia bolo označené udusenie.