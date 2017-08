Cibulková postúpila do štvrťfinále turnaja WTA v New Haven

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Haven 24. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v New Haven. V 2. kole si ako nasadená dvojka poradila s Francúzkou Alize Cornetovou 3:6, 6:2, 6:4. V treťom sete otočila z 2:4. V dueli o postup do semifinále nastúpi vo štvrtok proti turnajovej šestke Ruske Anastasii Pavľučenkovovej.Dominika CIBULKOVÁ (2-SR) - Alize Cornetová (Fr.) 2:6, 6:2, 6:4, Anastasia Pavľučenkovová (6-Rus.) - Carla Suarezová Navarrová (Šp.) 7:6 (3), 6:0