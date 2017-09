Cibulková sa na turnaji v Tokiu ani príliš nespotila a je v 2. kole

Na snímke slovenská tenistka Dominika Cibulková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dvojhra - 1. kolo:



Dominika CIBULKOVÁ (5-SR) - Carla Suarezová-Navarrová (Šp.) 6:3, 6:3

Caroline Garciová (6-Fr.) - Alexandra Sasnovičová (Bielorus.) 6:4, 6:3

Anastasija Pavľučenkovová (Rus.) - Catherine Bellisová (USA) 4:6, 6:0, 6:4

Daria Kasatkinová (Rus.) - Madison Brenglová (USA) 3:6, 6:2, 6:4

Monica Puigová (Portoriko) - Su-Wej Hsieh (Taiwan) 2:6, 6:1, 6:1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 19. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková postúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA Toray Pan Pacific Open v japonskom Tokiu. Piata nasadená hráčka si v utorok poradila v 1. kole so španielskou súperkou Carlou Suarezovou-Navarrovou v dvoch setoch dvakrát 6:3.Francúzska tenistka Caroline Garciová postúpila do 2. kola, keď ako šiesta nasadená vyradila Alexandru Sasnovičovú z Bieloruska v dvoch setoch 6:4 a 6:3.