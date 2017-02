Cibulková si v petrohradskom finále nezahrá, podľahla Putincevovej

Slovenská tenistka Dominika Cibulková odvracia loptičku Kazaške Julii Putincevovej vo štvrťfinále dvojhry na tenisovom turnaji WTA v Petrohrade 4. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



dvojhra - semifinále:



Julia Putincevová (Kaz.) - Dominika CIBULKOVÁ (2-SR) 3:4, 6:4, 6:4



Kristina Mladenovicová (Fr.) - Natalia Vichljancevová (Rus.) 4:6, 6:2, 6:2

Petrohrad 4. februára (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa neprebojovala do finále dvojhry na halovom turnaji WTA v Petrohrade. V sobotňajšom semifinále ako nasadená dvojka prehrala s Kazaškou Juliou Putincevovou v troch setoch 6:3, 4:6 a 4:6. Bol to ich prvý vzájomný súboj.Kazašská reprezentantka nastúpi v stretnutí o titul v nedeľu proti Francúzke Kristine Mladenovicovej, ktorá si poradila s Nataliou Vichljancevovou z Ruska 4:6, 6:2 a 6:2.Cibulkovej nevyšiel úvod zápasu, keď prišla hneď o svoj prvý servis, vzápätí však aj ona svoju súperku brejkla a vyrovnala na 1:1. Vo vyrovnanom sete rozhodol šiesty gem, keď mala slovenská hráčka dva brejkbaly a využila hneď ten prvý - 4:2. V ďalšej hre potvrdila brejk a prvý set nakoniec vyhrala 6:3. V druhom po strate podania prehrávala už 0:3 i 1:4, no brejkom v siedmej hre sa dotiahla na 3:4 a vzápätí stav vyrovnala. Záver druhej sady však patril Kazašskej hráčke, ktorá ho vyhrala 6:4. V rozhodujúcom sete išla Cibulková do vedenia v piatej hre, keď predviedla ďalší brejk, ktorý následne potvrdila a stav bol 4:2 v jej prospech. Napriek náskoku však neuspela, Putincevová sériou štyroch víťazných gemov nakoniec triumfovala a postúpila do finále.Slovenská jednotka získala v Petrohrade prémiu 37.850 dolárov pred zdanením a 185 bodov do svetového rebríčka WTA. Ak by postúpila do finále, stala by sa renkingovou štvorkou a vyrovnala by tak slovenské singlové maximum Miloslava Mečířa.