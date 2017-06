Cigániková chváli Sulíka za slová o jadre EÚ, Poliačik je zdržanlivý

Na snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 10. júna (TASR) - Poslankyňa Národnej rady SR za SaS Janka Cigániková by si priala, aby šéf liberálov Richard Sulík stál na čele Slovenska. Uviedla to na sociálnej sieti Facebook v reakcii na Sulíkove vyjadrenia, že Slovensko by sa nemalo snažiť za každú cenu o členstvo v jadre Európskej únie (EÚ) a že takáto snaha dokonca môže byť pre krajinu nebezpečná. Sulík si za tieto slová vyslúžil kritiku. Poslanec NRSR za SaS Martin Poliačik by v súvislosti s témou zotrvania SR v jadre EÚ prijal menej unáhlené a jasnejšie vyjadrenia.napísala na sociálnej sieti Cigániková.Poliačik uviedol, že v otázke zotrvania Slovenska v najužšom jadre Únie je potrebné namiesto unáhlených a heslovitých výkrikov pre alebo proti veľmi dôsledne zvažovať výhodnosť akýchkoľvek budúcich nových podmienok. SaS podľa jeho slov nabáda na opatrnosť a nepodpisovanie bianco šekov, kým nie je jasné, do akej miery bude zotrvanie uprostred európskej rodiny spojené s vyššou mierou integrácie.zdôraznil.Sulík je presvedčený, že podmienkou členstva v takzvanej kategórii A bude harmonizácia daní, ktoré sú na Slovensku nízke. Poukázal na to, že Slovensko vychádza v porovnaní s týmito štátmi od roku 2000 priaznivejšie v kumulatívnom raste HDP, vo vývoji verejného dlhu, v priamych daniach. Účasť v jadre EÚ podľa Sulíka prinesie aj zvýšenie rizika terorizmu.Premiér Robert Fico (Smer-SD) reagoval tým, že Slovensko môže nasadnúť do "integračného expresu" alebo ostať v depe na druhej koľaji. Odmietol Sulíkove vyjadrenia.Vyzval ju, aby sa vrátila ku konsenzu ohľadom zahraničnej politiky, ktorý tu v minulosti bol. Aj Most-Híd považuje za škodlivé a nekompetentné vyjadrenia spochybňujúce potrebu účasti Slovenska v európskom integračnom jadre.