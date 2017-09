Čína a Rusko spustili manévre pri Severnej Kórei

Ruské námorníctvo počas vojenských manévrov, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 18. septembra (TASR) - Čína a Rusko spustili dnes spoločné námorné vojenské cvičenie pri hraniach so Severnou Kóreou. Správa agentúry Sinchua však manévre priamo nespája so súčasným napätím ohľadne Severnej Kórei.Ako informovala agentúra Reuters, cvičenie sa koná v čase prehlbujúceho sa napätia po tom, čo Severná Kórea odpálila v piatok raketu ponad Japonsko, a to už druhú za posledné tri týždne. Okrem toho začiatkom septembra - navzdory medzinárodnému tlaku - vykonala svoj šiesty a najmocnejší jadrový test.Rusko-čínske manévre budú prebiehať medzi Zálivom Petra Veľkého pri Vladivostoku a južnou časťou Ochotského mora severne od Japonska. Predstavujú druhú časť čínsko-ruských námorných cvičení v tomto roku, pričom prvá sa uskutočnila v júli v Baltskom mori.Rusko a Čína opakovane vyzývajú na pokojné riešenie situácie so Severnou Kóreou, ktorá v sobotu vyhlásila, že jej cieľom je dosiahnuť "rovnováhu" vojenskej sily so Spojenými štátmi, dodal Reuters.Veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Nikki Haleyová v nedeľu uviedla, že Bezpečnostná rada OSN vyčerpala svoje možnosti, pokiaľ ide o zastavenie jadrového programu Severnej Kórey. Naznačila tiež možnosť vojenského zásahu, ak bude Pchjongjang pokračovať v raketových a jadrových skúškach.