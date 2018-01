Čína chce dať na železnice tento rok 94 mld. eur, najmenej za 5 rokov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šanghaj 2. januára (TASR) - Čína plánuje investovať do železničnej infraštruktúry tento rok okolo 730 miliárd jüanov. Ak tieto plány zrealizuje, bude to znamenať najnižší objem investícií do železníc za päť rokov.Ako v utorok uviedol čínsky národný železničný dopravca China Railway, v roku 2018 by investície do železničnej infraštruktúry mali dosiahnuť 732 miliárd jüanov (93,79 miliardy eur). To je najmenej od roku 2013, informovala agentúra Reuters.V minulom roku investovala Čína do rozvoja železničnej infraštruktúry celkovo 801 miliárd jüanov. Navyše, v každom z minulých štyroch rokov stanovil Peking objem investícií na úrovni 800 miliárd jüanov. V roku 2013 predstavoval plán čínskej vlády v oblasti investícií do železníc okolo 660 miliárd jüanov.Spoločnosť China Railway zároveň oznámila, že tento rok chce vybudovať približne 4000 kilometrov nových tratí. Z nich 3500 kilometrov by mali predstavovať trate pre vysokorýchlostné vlaky.