Čína vyzvala na dialóg so KĽDR aj napriek odpáleniu rakety

New York 24. mája (TASR) - Nie je žiaden dôvod neviesť dialóg so Severnou Kóreou. Vyhlásil to dnes čínsky veľvyslanec pri OSN Liou ťie-i, teda dva dni po tom, ako Pchjongjang uskutočnil druhú raketovú skúšku za niekoľko týždňov.Každý krok smerujúci k zmierňovaniu napätia na Kórejskom polostrove bol dosiahnutý prostredníctvom dialógu, povedal čínsky veľvyslanec novinárom v New Yorku po skončení zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN za zatvorenými dverami.uviedol Liou.Výroky čínskeho ambasádora sú pravým opakom vyjadrení americkej veľvyslankyne pri OSN Nikki Haleyovej. Tá totiž vyhlásila, že rozhovory neprichádzajú do úvahy, kým Severná Kórea (KĽDR) neskoncuje so skúškami jadrových zbraní.Veľvyslanci pri OSN zastupujúci Francúzsko, Britániu a USA všetci naznačili, že bezpečnostná rada má v úmysle sprísniť existujúce sankcie proti Pchjongjangu v reakcii na najnovšie odpálenie rakety - a prípadne zaviesť aj ďalšie, nové sankcie.