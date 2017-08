Čína vyzvala USA a KĽDR, aby prestali so vzájomným podpichovaním sa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 16. augusta (TASR) - Čína vyzvala Spojené štáty a Severnú Kóreu, aby prestali so vzájomným podpichovaním sa slovami a činmi a pracovali na mierovom riešení svojho sporu.Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v utorkovom telefonickom rozhovore so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom uviedol, že ich krajiny by nemali dovoliť nikomu vyvolať incident v ich tesnej blízkosti.Čína aj Rusko vyzývajú USA, aby ako prvý krok k priamym rokovaniam pozastavili veľké vojenské cvičenie výmenou za to, že Severná Kórea preruší svoje raketové a jadrové testy. Čínske ministerstvo zahraničných vecí citovalo Lavrova, že napätie môže opäť narastať, ak USA a Južná Kórea spustia 21. augusta plánované rozsiahle vojenské cvičenia. Podľa ruského ministra je riešenie sporu prostredníctvom vojenskej silyAgentúra AP tiež informuje o slovách šéfa americkej diplomacie Rexa Tillersona o tom, že vláda prezidenta Donalda Trumpa má stále záujem o dialóg so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ale čaká na nejaký signál záujmu zo strany Pchjongjangu.Pri stretnutí s novinármi v utorok odmietol komentovať najnovšie vyhlásenie Severnej Kórey, že dokončila plány na testovanie balistických rakiet neďaleko amerického ostrova Guam, ale okamžite ich neuskutoční.