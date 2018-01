Čína zavedie ďalšie emisné limity pre veľké priemyselné podniky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šanghaj 21. januára (TASR) - Čína zavedie ďalšie "špecifické emisné obmedzenia" pre veľké priemyselné podniky na severe krajiny v priebehu tohto roka. Vláda v Pekingu chce pokračovať v boji so znečistením aj po tom, ako sa v marci skončí jej aktuálna zimná kampaň proti smogu.Na splnenie politicky dôležitých cieľov v oblasti kvality ovzdušia Čína vlani prinútila 28 miest na severe znížiť koncentráciu nebezpečných častíc o 10 - 25 % od októbra 2017 do marca 2018.Vzhľadom na obavy, že podniky a miestne samosprávy by mohli poľaviť v pozornosti po skončení zimnej kampane, Peking sa teraz pokúšaa zaviesť trvalú kontrolu a tlak na firmy.Čínske ministerstvo životného prostredia v ozname na svojej internetovej stránke uviedlo, že všetky nové priemyselné projekty v 28 kľúčových mestách na severe budú musieť odteraz spĺňať prísnejšie limity na emisie.Existujúce podniky v regióne budú od 1. októbra 2018 podliehať prísnejším emisným limitom pre oxid siričitý, oxidy dusíka a prchavé organické zlúčeniny.Niektoré chemické a koksárenské závody dostanú viac času na splnenie nových noriem, do októbra 2019, pretože budú musieť pristúpiť k rozsiahlejšej rekonštrukcii.V oznámení sa uvádza, že ak podniky neprijmú účinné opatrenia na splnenie nových emisných limitov v požadovanom termíne, hrozia im pokuty, obmedzenie výroby alebo úplné zatvorenie.V rámci zimnej kampane čelí 28 miest na severe Číny bezprecedentnému režimu štátnych inšpekcií. Dostali príkaz znížiť emisie v priemysle aj v doprave, a to aj obmedzením dopravy. Musia tiež zredukovať spotrebu uhlia, aby zmiernili smog.Čína sa usiluje o vytvorenie celoštátneho 24-hodinového monitorovacieho systému v reálnom čase, ktorý vytvára na firmy trvalý tlak na dodržiavanie environmentálnych pravidiel. Vláda sa snaží posilniť postavenie polície a súdov v rámci boja so znečisťovateľmi ovzdušia.