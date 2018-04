Čínska ekonomika v 1. kvartáli mierne spomalila a vzrástla o 6,8 %

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 17. apríla (TASR) - Čínska ekonomika v prvých troch mesiacoch 2018 mierne spomalila a vzrástla medziročne o 6,8 % po tom, ako v poslednom kvartáli minulého roka expandovala o 6,9 %. Výsledok za 1. štvrťrok 2018 sa zhoduje s odhadmi analytikov. Informoval o tom čínsky štatistický úrad.Druhá najväčšia svetová ekonomika vlani prekonala očakávania, keď sa jej hrubý domáci produkt (HDP) za celý rok 2017 zvýšil o 6,9 %. Pomohol jej rast zahraničného obchodu a maloobchodného predaja.V prvých troch mesiacoch tohto roka stúpol HDP Číny po úprave o sezónne vplyvy o 1,4 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, keď medzikvartálne vzrástol o 1,6 %. To sklamalo analytikov, ktorí predpovedali, že sa výkon čínskej ekonomiky v období január-marec zvýši medzikvartálne o 1,5 %.Peking aj vzhľadom na tieto výsledky verí, že zvládne clá na dovoz, ktoré zaviedli alebo sa chystajú zaviesť USA a jeho hospodárstvo bude ďalej solídne rásť. Aj ekonómovia sa zhodujú, že Čína vstúpila do tohto roka v dobrej kondícii a dosiahla veľmi dobrý rast.Štatistici zároveň uviedli, že priemyselná produkcia v Číne v marci stúpla medziročne o 6 %, čo je menej ako o 6,3 %, ktoré predpovedali analytici po februárovej expanzii priemyslu o 6,2 %.Maloobchodné tržby v ázijskej krajine stúpli v marci o 10,1 %. Tento výsledok prekonal odhady ekonómov, ktorí počítali s ich zvýšením o 9,7 % aj februárový nárast tržieb o 9,4 %.Investície do fixných aktív sa v marci zvýšili medziročne o 7,5 %, zatiaľ čo analytici očakávali, že stúpnu o 7,7 % po tom, ako v predchádzajúcom kvartáli vyskočili o 7,9 %.