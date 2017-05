Čínska Huawei plánuje v Česku preinvestovať okolo 323 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 19. mája (TASR) - Čínska technologická spoločnosť Huawei zvýši v Česku objem svojich investícií. Do piatich rokov chce v krajine preinvestovať v prepočte viac než 8,6 miliardy Kč (322,92 milióna eur) a vytvoriť vyše 4000 pracovných miest.Má to byť ďalšia z množstva chystaných miliardových investícií, ktoré Číňania v Česku uskutočňujú. Niektoré avizované investície už uskutočnila skupina CEFC, ktorá kúpila podiely vo viacerých firmách, napríklad v Travel Service, Pivovaroch Lobkowicz, vo finančnej skupine J&T alebo v strojárňach Žďas. Majetkovo vstúpila aj do futbalovej Slavie či do vydavateľstva Médea Group a Empresa Media. Kritici však pôvodne upozorňovali, že objem doterajších investícií nezodpovedá veľkolepým plánom.povedal analytik spoločnosti Deloitte David Marek.Huawei chce okrem toho prehĺbiť partnerstvo s českým štátom pri kľúčových technologických programoch, ako sú napríklad projekty inteligentných a bezpečných miest. Agentúra CzechInvest rokovala najnovšie v Číne o uskutočnení projektov za asi 60 miliárd Kč. O jednom je už rozhodnuté, o ďalších troch by rozhodnutie mohlo padnúť do roka. Ako uviedol riaditeľ CzechInvestu Karel Kučera, ide o investície na zelenej lúke, ktoré by mali zvyšovať kapacitu výroby a služieb v rámci ČR.