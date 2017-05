Čínske aerolínie majú záujem o české firmy, aj o pražské letisko

Pražské letisko Václava Havla Foto: TASR/EPA Foto: TASR/EPA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 18. mája (TASR) - Zástupcovia čínskych aerolínií China Eastern sa pri rokovaní s českými politikmi zaujímali o majetkový vstup do pražského letiska. Firma by rada z Prahy vybudovala stredoeurópsky prestupný uzol pre svojich klientov. Uviedol to člen delegácie a minister dopravy Dan Ťok.dodal. Minister financií Andrej Babiš, ktorý v letisku vykonáva akcionárske práva, niečo také rovno odmietol.povedal pre denník E15 Babiš. Privatizáciu letiska navyše zakazuje zákon z roku 2010, ktorý napriek Senátu aj prezidentskému vetu pretlačila vtedajšia sociálno demokratická opozícia na čele s Bohuslavom Sobotkom. Išlo vtedy o reakciu na predchádzajúce kroky vlády Mirka Topolánka, ktorá s privatizáciou letiska počítala.Podľa Ťoka má čínsky dopravca záujem aj o vstup do ďalších firiem. Ako príklad uviedol aerolínie Travel Service. Nákup ich akcií by bol pre Číňanov pravdepodobne jednoduchší.Spolumajiteľ Travel Service Jiří Šimáně však pre E15 uviedol, že s China Eastern rokovania o vstupe neviedli a ani nevedú. Dodal však, že. Skúsenosti s Číňanmi už Šimáně má, keď v roku 2015 vstúpila do firmy spoločnosť CEFC. Tá už teraz kontroluje takmer polovicu akcií firmy Travel Service. Do úvahy tak pripadá aj ich presun medzi dvomi čínskymi firmami.