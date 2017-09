Čistá voda patrí deťom

Andrea Růžičková Kerestešová Foto: Čistá voda Foto: Čistá voda

MUDr. Eva Vitáriušová, PhD. Foto: Čistá voda Foto: Čistá voda

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. septembra (OTS) - Vedeli ste, že nedostatkom čistej vody trpí až miliarda ľudí na svete, pričom obeťami sú najmä deti? Alarmujúcu situáciu mala možnosť na vlastné oči vidieť aj slovenská herečka Andrea Růžičková Kerestešová, ktorá trávila v južnej Tanzánii posledné Vianoce. Problém dodržiavať pitný režim majú najmä deti, ktorým z kontaminovanej vody hrozia rôzne choroby. Podľa pediatričky z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave by mali deti denne prijať 1 až dva litre vody. Ak deti nemajú prístup k zdravotne nezávadnej vode a konzumujú kontaminovanú vodu hrozí im veľmi veľa vážnych ochorení, často sprevádzaných tráviacimi ťažkosťami, ktoré drobný detský organizmus veľmi vysiľujú a ohrozujú.V súčasnosti nemá prístup k pitnej vode takmer 1 miliarda ľudí na svete, 1000 detí denne zomrie v dôsledku chorôb spôsobených pitím kontaminovanej vody a viac než 2 milióny ľudí, najmä detí do 5 rokov, ročne zomrie kvôli nedostupnosti zdroja pitnej vody a základnej hygieny. Vzhľadom k alarmujúcim číslam sa P&G a Metro rozhodli angažovať v tejto oblasti. Prostredníctvom programu Čistá voda deťom poskytnú pitnú vodu v oblastiach s jej nedostatkom. V slovenských predajniach METRO môže každý od 22. septembra do konca októbra nákupom vybraných produktov P&G prispieť deťom v Afrike, ktoré nemajú prístup k čistej vode. Pomoc je jednoduchá: 1 zakúpený výrobok = 1 deň pitnej vodySlovenskou ambasádorkou sa stala, ktorá popisuje svoje bohaté zážitky z Afriky: „.“,“ dodáva, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava.,“ vysvetľuje motiváciu na založenie programu Čistá voda deťom manažér korporátnej komunikácie Procter & GambleProgram Čistá voda deťom funguje už od roku 2004. Vedci z P&G vyvinuli špeciálne čistiace balíčky, ktoré z vody odstraňujú patogénne mikroorganizmy a rozptýlené čiastočky. Ich použitie je naozaj jednoduché. Prášok sa nasype do znečistenej vody, zamieša sa a po prefiltrovaní je za 30 minút voda použiteľná na pitie. Prostredníctvom partnerských charitatívnych organizácií sa vďaka čistiacim balíčkom poskytlo 12 miliárd litrov pitnej vody v 85 krajinách sveta, kde ľudia najviac bojujú s nedostupnosťou pitnej vody. Teraz môžu čistú vodu darovať aj zákazníci predajní Metro na Slovensku. Jednoduchým nákupom výrobkov P&G ako sú plienky Pampers, vložky Always, produkty vlasovej starostlivosti Head & Shoulders a Pantene, výrobky pre starostlivosť o domov a tkaniny Ariel, Lenor a Jar alebo produkty pre mužov Old Spice a Gillette do konca októbra automaticky prispejú do programu Čistá voda deťom.,“ doplnil, Managing Director Slovakia, Metro Cash & Carry SR. Viac o spolupráci P&G a Metra sa dozviete v tomto videu.