Čistý zisk hotelovej siete Hilton klesol o vyše 30 percent

Hotel Hilton v New Yorku.

McLean 26. júla (TASR) - Americká hotelová sieť Hilton Worldwide Holdings oznámila za 2. kvartál pokles zisku o vyše 30 %, v prípade upraveného zisku však boli výsledky lepšie, než sa očakávalo. Spoločnosť zároveň zlepšila odhad zisku na celý tento rok.Hotelová spoločnosť, pod ktorú spadajú značky ako Waldorf Astoria, Conrad či DoubleTree, uviedla, že čistý zisk za 2. štvrťrok klesol medziročne o 30,5 % na 166 miliónov USD (141,95 milióna eur). Na akciu to predstavuje 51 centov. Po úprave o jednorazové položky dosiahol Hilton zisk na akciu na úrovni 52 centov a prekonal tak očakávania analytikov. Tí počítali s upraveným ziskom na úrovni 50 centov na akciu.Pod pokles zisku sa do veľkej miery podpísali nepokračujúce činnosti. Zisk z pokračujúcich operácií vzrástol zo 100 miliónov na 167 miliónov USD.Tržby hotelovej siete Hilton dosiahli v 2. kvartáli 2,35 miliardy USD. To znamená medziročný rast o 20 % a opätovné prekonanie očakávaní trhov. Analytici predpokladali, že tržby dosiahnu 2,3 miliardy USD.Spoločnosť zároveň zlepšila svoj odhad vývoja upraveného zisku na celý rok. Najnovšie očakáva, že celoročný upravený zisk na akciu dosiahne od 1,78 USD do 1,85 USD. Pôvodne bolo pásmo stanovené na 1,73 USD až 1,81 USD na akciu.