CITY ARENA: Na koncert Lucie si neberte dáždniky ani nápoje

Bratislava 1. júna (OTS) - Trnavská CITY ARENA už v sobotu 3.júna privíta viac ako trinásťtisíc fanúšikov skupiny LUCIE. Počas dvojhodinového koncertu kapela odohrá najznámejšie hity z ich bohatej 30-ročnej hudobnej kariéry.Organizátori upozorňujú všetkých fanúšikov a návštevníkov CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského na bezpečnostné opatrenia a pokyny v čase koncertu Lucie:19:30 – 20:30 Peter Aristone so skupinou21:00 – 23:00 LucieVstup na koncert bude možný len s platnou vstupenkou zakúpenou v sieti oficiálnych predajcov koncertu.Počas trvania koncertu bude štadión prísne strážený bezpečnostnou službou, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie poriadku. Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť na štadión, prípadne vyviesť z areálu štadióna osoby, ktoré budú v podnapitom stave, resp. pod vplyvom drog a iných omamných látok.Je prísne zakázané vnášať do priestorov konania koncertu fľaše, plechovky, jedlo, pyrotechnické predmety, dáždniky (v prípade nepriaznivého počasia organizátor odporúča pršiplášte), kamery a fotoaparáty, zvieratá, predmety ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu.K dispozícii budú všetky bufety spolu s extra šiestimi stánkami s občerstvením priamo na ploche. Všetky stánky budú predávať nápoje a jedlo za peniaze (nie žetóny, ako tomu býva na niektorých koncertoch).,“ hovorí, predseda predstavenstva CITY ARENAOrganizátori pre mimotrnavských návštevníkov zverejnili mapu s parkoviskami, ktoré budú v sobotu prístupné. Prosia však o skorý príchod, rešpektovanie dopravného značenia a pokynov mestskej a štátnej polície a trpezlivosť pri odchode najmä z podzemných parkovísk.Ideálnym spôsobom dopravy do Trnavy je mimoriadny vlak , ktorý je oddnes posilnený o ďalšie vozne a bude vypravený z bratislavskej Hlavnej železničnej stanice v sobotu 3. júna o 18:55 h. Zakúpený cestovný lístok k platnej vstupenke na koncert v symbolickej cene 2 € bude platiť aj na spiatočnú cestu s odchodom o polnoci z trnavskej vlakovej stanice. Na koncert sa dajú kúpiť aj špeciálne autobusové lístky Vstupenky na koncert, ako aj lístok na mimoriadny vlak sú v predaji k dispozícii v sieti MaxiTicket