Člen hip hopovej formácie Mobb Deep zomrel vo veku 42 rokov

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) - V nemocnici v Las Vegas zomrel v utorok Prodigy, člen amerického rapového dua Mobb Deep. Správu, o ktorej ako prvý informoval na Twitteri rapper Nas, vzápätí potvrdil manažment interpreta."Prodigy bol pred niekoľkými dňami hospitalizovaný po vystúpení Mobb Deep z dôvodu komplikácií, spôsobených zhoršením kosáčikovitej anémie. Ako väčšina jeho fanúšikov vie, Prodigy s týmto ochorením zápasil od detstva. Presná príčina smrti zatiaľ nebola určená," uvádza sa v stanovisku.Prodigy, občianskym menom Albert Johnson, sa narodil 2. novembra 1974 v New Yorku, v roku 1990 založil spolu s Kejuanom Muchitom, známejším pod umeleckým menom Havoc, duo Mobb Deep. Vydali osem radových albumov, z ktorých najoceňovanejšími sa stali The Infamous z roku 1995 a Hell on Earth z roku 1996. Ich posledný album sa volal The Infamous Mobb Deep a vyšiel v roku 2014. V júli 2012 sa duo nakrátko rozpadlo, ale v januári sa Prodigy s Havocom dali opäť dokopy.