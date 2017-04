Človek mohol byť v Amerike oveľa skôr, naznačujú nové dôkazy

Na archívnej snímke z 25. januára 1993 je archeologický objav v kalifornskom San Diegu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 30. apríla (TASR) – Vedci v americkom štáte Kalifornia našli dôkazy, ktoré naznačujú, že ľudia tam mohli žiť pred 130.000 rokmi. Ak sa to potvrdí, išlo by o najstaršie ľudské stopy na americkom kontinente. Tie súčasné by prekonali o približne 115.000 rokov.Objav sa začal už v roku 1992 pri stavbe diaľnice pri San Diegu, keď robotníci našli časti kostry mastodonta, vyhynutého zvieraťa podobajúceho sa na slona. Nájdenie kostí tohto zvieraťa nie je ničím výnimočným, no archeológov zaujalo niečo iné.prezradil pre rozhlasovú stanicu NPR paleontológ Tom Deméré.Dodal, že kamene vykazovali jasné známky toho, že boli použité ako akési. Niektoré kosti mastodonta zase mali zlomeniny charakteristické pre zlomenie úderom, zrejme použitím tých kameňov.Podľa paleontológa to vyzeralo ako práca človeka. Nenašli však dôkazy toho, že by bolo zviera zabité pre mäso.vysvetlil Deméré.Vedci kosti skúmali dlhé roky a napokon použitím uránovo-tóriovej datovacej metódy zistili, že sú staré 130.000 rokov. Doterajšie dôkazy pritom naznačovali, že človek sa dostal na americký kontinent pred 15.000-20.000 rokmi.povedal archeológ John Shea.Shea vysvetlil, že ľudia zo staršej doby kamennej z iných častí sveta zanechali po sebe inak vyzerajúce kamenné nástroje. Je tiež podľa neho zvláštne, že nenašli dôkazy o použití mäsa zvieraťa, čo ľudia staršej doby kamennej robili.Priznáva preto, že ostré polámané kostry nemusia byť ľudské nástroje, ale len výsledok prírodných síl. Vedci majú podľa neho pred sebou ešte veľa práce.pripomenul denník The New York Times.spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová