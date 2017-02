ČNB minula na udržanie kurzu koruny podľa ekonómov už vyše 1 bil. Kč

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Rast českého priemyslu sa v decembri prudko spomalil

Obchodný schodok Česka v decembri vzrástol

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 7. februára (TASR) - Česká národná banka (ČNB) minula od začiatku intervencií do dnešných dní na udržanie kurzu koruny viac než 1 bilión Kč (37,01 miliardy eur). Tlak špekulantov silnie a len v januári musela ČNB podľa odhadov ekonómov uskutočniť nákupy eur za viac než 400 miliárd Kč. Špekulanti nakupujú korunu vo veľkom v očakávaní jej posilnenia po skončení intervencií.Januárové intervencie ČNB proti posilňujúcej korune boli podľa odhadu analytika Generali Investments Radomíra Jáča rekordné a predstavovali takmer 405 miliárd Kč. Doterajší mesačný rekord bol zaznamenaný v novembri 2013, keď intervencie odštartovali a centrálna banka na devízovom trhu nakúpila eurá za 202 miliárd Kč.Komerční banka odhaduje výšku januárových intervencií na 352 miliárd Kč, ING na 380 miliárd Kč. Konkrétne údaje o januárových intervenciách zverejní ČNB 7. marca.Dnes banka oznámila údaje za december, pričom uviedla, že v poslednom mesiaci roka intervenovala proti korune nákupom eur za 88 miliárd Kč. Ak sa do úvahy vezme celé doterajšie obdobie vrátane januára, celkovo intervenovala za viac než 1 bilión Kč.Tempo rastu českej priemyselnej produkcie sa v poslednom mesiaci minulého roka prudko spomalilo, oveľa viac, ako ekonómovia predpovedali. Uviedol to Český štatistický úrad (ČSÚ).Konkrétne, priemyselná produkcia v Česku sa v decembri medziročne zvýšila o 2,76 % po 7-% náraste v novembri. Ekonómovia pritom počítali so spomalením tempa jej rastu len na 5,7 %.Dôvodom bolo citeľné spomalenie výrobného sektora v decembri na 2,9 % zo 7,9 %, zatiaľ čo produkcia v energetike, naopak, stúpla strmšie, a to o 10,1 % po 5,4-% zvýšení mesiac predtým. A zároveň pokles produkcie v banskom a ťažobnom priemysel sa v poslednom mesiaci 2016 prudko prehĺbil na 26,5 % zo 6,7 % v novembri.V medzimesačnom porovnaní sa priemyselná produkcia v susednej krajine po úprave o počet pracovných dní v decembri znížila o 2,2 %.Za celý minulý rok výkon českého priemyslu vzrástol o 2,9 %.A nové objednávky sa v decembri zvýšili medziročne o 9,4 % a za celý rok stúpli o 4,5 %.Zahranično-obchodná bilancia Českej republiky v decembri skončila s deficitom a väčším, ako v predchádzajúcom roku. Vyplýva to z predbežných údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ).Konkrétne, Česko vykázalo za december 2016 schodok zahranično-obchodnej bilancie v hodnote 4,985 miliardy Kč (184,49 milióna eur), čo je najväčší obchodný deficit susednej krajiny od decembra 2014.Na porovnanie, vlani v novembri dosiahlo Česko obchodný prebytok 10,17 miliardy Kč a v decembri 2015 malo obchodný deficit na úrovni 1,15 miliardy Kč.Export aj import pritom v decembri 2016 medzimesačne vzrástli zhodne o 0,4 %. V medziročnom porovnaní stúpol decembrový export o 1,2 %, ale import sa zvýšil o 2,7 %.Obchodná bilancia Česka s krajinami Európskej únie (EÚ) v sledovanom období skončila s prebytkom 33,1 miliardy Kč, ktorý je však o 700 miliónov Kč nižší ako v novembri.S krajinami mimo únie však vykázalo Česko v decembri deficit 36,3 miliardy Kč, ktorý je vyšší ako novembrový schodok 4,2 miliardy Kč.Za celý rok 2016 skončila česká obchodná bilancia s prebytkom 183,85 miliardy Kč, čo je lepší výsledok ako kladné saldo 130,97 miliardy Kč v roku 2015. Vlaňajší export sa zvýšil o 1,4 %, zatiaľ čo import klesol o 0,2 %.