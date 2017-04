Čo bolo, bolo, dívajme sa radšej dopredu. Zhodnotil Peter Sagan prvú časť sezóny

V klasikách mal smolu

Cyklistika sa z roka na rok vyvíja

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 29. apríla - Čo bolo, bolo, dívajme sa radšej dopredu. Takto s nadhľadom zhodnotil slovenský cyklista Peter Sagan prvú časť svojej sezóny 2017 s prevahou jarných klasík, kde od seba očakával viac ako víťazstvo na Kuurne-Brusel-Kuurne a druhé miesto na monumente Miláno - San Remo.Dvojnásobný a úradujúci majster sveta v rozhovore pre Cyclingnews, ktorý sa zrodil počas testovania rýchlych áut jazdcami tímu Bora-Hansgrohe na okruhu v rakúskom Salzburgringu, povedal, že sa príliš neoplatí vracať do minulosti."Čo sa stalo, sa už nedá zmeniť. Nemyslím si, že v dnešnom svete treba byť frustrovaný z cyklistických pretekov. Je to v poriadku, že jeden rok je lepší a ďalší zasa horší. Netreba sa dívať dozadu, ale dopredu. Pred sebou mám ďalších osem mesiacov tohto roka," povedal Sagan.Líder tímu Bora-Hansgrohe pozornosť najviac sústredil na tri jarné monumenty, lenže okolnosti tentoraz nehrali v jeho prospech. V koncovke pretekov Miláno - San Remo mal všetko rozohrané na víťazstvo, ibaže Poliak Kwiatkowski bol v samom závere o niekoľko centimetrov skôr v cieli.Na Okolo Flámska, kde obhajoval triumf spred roka, sa 17 km pred cieľom nadýchol k stíhacej jazde lídra pretekov Philippa Gilberta, no nerátal s vetrovkou fanúšika prehodenou cez reklamný pútač, ktorá ho vo vysokej rýchlosti rozhodila v sedle bicykla natoľko, že spadol na "kockovom" úseku cesty v stúpaní na Oude Kwaremont.Porovnateľnú smolu mal aj na Paríž-Roubaix, kde sa nevyhol dvom defektom v rozpätí 50 km a rovnako musel vycúvať z boja o prestížny triumf."Som v poriadku, moje výkony boli dobré. Nebolo to o mojom výkone, ale niečom inom. Chýbalo mi šťastie," vravel Sagan. V odpovedi na otázku, či si myslí, že jazdci niektorých tímov zámerne jazdili proti nemu a nie vo svoj prospech, krátko uviedol: "Mohlo to byť aj horšie."Sagan si myslí, že cestná cyklistika sa z roka na rok vyvíja a čo platilo ešte pár sezón dozadu, v tej nasledujúcej už nemusí. "Povaha cyklistiky sa mení, od roku 2010, čo som sa stal profesionálom, je to stále iné, jazdí sa agresívnejšie. Možno je to v niečom dobré, v inom zasa zlé. Uvidíme, kam sa posunieme o päť rokov."Sagan všeobecne nerád komentuje otázky typu, aký predpokladá vývoj pretekov či na čo si v nich trúfa. Všeobecne sa od neho očakáva, že na tohtoročnej Tour de France pôjde tvrdo za šiestym víťazstvom v bodovacej súťaži o zelený dres a vyrovnaním rekordu Nemca Erika Zabela z rokov 1996 - 2001."Načo by som vlastne na Tour de France išiel, ak by som sa nechcel pokúsiť získať ďalší zelený dres?," odpovedal Sagan protiotázkou. "Každý rok je to iné, uvidíme po prvých desiatich či pätnástich dňoch, ako sa budú vyvíjať preteky," dodal ešte na margo svojich ambícií na slávnej "Starej dáme".Nad otázkou o možnom dovŕšení zlatého hetriku na svetovom šampionáte, sa len pousmial. "Ešte som nemal možnosť vidieť profil trate na tohtoročných majstrovstvách sveta v Bergene." K doterajším dvom titulom z amerického Richmondu 2015 a katarskej Dauhy 2016 však hrdo poznamenal. "Stať sa majstrom sveta znamená, že ste niečo urobili veľmi dobre. Aj pre mňa je to úžasný pocit."