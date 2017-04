Colníci na letisku v Düsseldorfe našli v batožine 1,2 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/NAKA Foto: TASR/NAKA

Düsseldorf 28. apríla (TASR) - Zamestnanci na letisku v nemeckom Düsseldorfe našli v batožine 1,2 milióna eur. Informoval o tom dnes colný úrad.Polícia vyšetruje, či peniaze pochádzajú z obchodu s drogami, keďže väčšinu sumy tvorili malé bankovky.Bankovky našli colníci v batožine dvoch cestujúcich, ktorí leteli do Turecka. Mužov, ktorí obaja žijú v západnom Nemecku, po vypočúvaní prepustili.Muži vo veku 38 a 50 rokov sú obvinení z prevážania vyše 10.000 eur do nečlenskej krajiny Európskej únie. Finančné sumy nad 10.000 eur, ktoré sú prevážané mimo EÚ, musia byť nahlásené.Za nesplnenie tejto povinnosti môže byť uložená pokuta až do výšky milión eur.Úrady peniaze skonfiškovali.