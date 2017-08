ČSOB dosiahla v prvom polroku zisk 41,1 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. augusta (TASR) - ČSOB zaznamenala v prvom polroku tohto roka pokles čistého zisku. Z vlaňajšej úrovne 51,9 milióna eur klesol na 41,1 milióna eur. Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov banky.Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka sa však finančnému domu darilo v úverovaní. Úvery poskytnuté klientom skupiny zaznamenali medziročný nárast o 9 % a dosiahli úroveň 6,3 miliardy eur. Rástol aj záujem klientov o investície do podielových fondov. Vklady a úvery prijaté od klientov v medziročnom porovnaní vzrástli o dve percentá na 5,8 miliardy eur.priblížil v správe pre médiá generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár.Po zahrnutí zisku ČSOB Poisťovne dosiahla skupina ČSOB zisk 47,2 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 16 %.doplnil Kollár s tým, že skupina investuje aj do zlepšovania a modernizovania služieb pre zákazníkov.Čisté úrokové výnosy dosiahli úroveň 103,2 milióna eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli o 12 %, na 29,9 milióna eur. Výnosy celkom v medziročnom porovnaní klesli o 7 % na 146,5 milióna eur.Medziročný pokles zo 7,1 milióna eur na 2,6 milióna eur zaznamenali však opravné položky a finančné zárukypriblížila banka.Konsolidovaná bilančná suma skupiny dosiahla úroveň 8,9 miliardy eur a medziročne vzrástla o 10 %. Zároveň skupina pristúpila v druhom štvrťroku tohto roka k navýšeniu základného imania o 47 miliónov eur a posilnila tak svoju kapitálovú základňu. Primeranosť základných vlastných zdrojov dosiahla úroveň 15,05 %, čím prevyšuje všetky stanovené regulatórne požiadavky.