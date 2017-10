CSU pre rokovania o vzniku koalície v Berlíne odkladá zjazd

Líder strany Horst Seehofer. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov/Berlín 19. októbra (TASR) - Bavorská Kresťanskosociálna únia (CSU) sa rozhodla odložiť zjazd naplánovaný na 17.-18. novembra do Norimbergu pre rokovania, ktoré by mali vyústiť do vzniku novej spolkovej vlády vo formáte tzv. jamajskej koalície.Vedenie CSU požiadalo delegátov zjazdu o porozumenie s ohľadom na mimoriadnosť situácie, a to elektronickou poštou. Súčasne im odporučilo stornovať rezervácie ubytovania s tým, že prípadné storno poplatky v prípade zrušenia ubytovania v nasledujúcich 48 hodinách uhradí strana.Ako možný náhradný termín sa v internom dokumente, ktorý má k dispozícii tlačová agentúra DPA, spomína víkend 15.-16. decembra.Líder strany Horst Seehofer už skôr naznačil možnosť odkladu zjazdu so slovami, že by sa reálne mala zohľadniť súčasná situácia. V kruhoch strán únie CDU/CSU sa totiž vychádza z toho, že sondážne rokovania medzi nimi, liberálmi z FDP a zelenými potrvajú niekoľko týždňov, možno až do polovice novembra.V súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by odloženie zjazdu, na ktorom sa Seehofer napriek vnútrostraníckej kritike po neuspokojivom výsledku CSU v nedávnych parlamentných voľbách chce podľa dnes dostupných informácií uchádzať o znovuzvolenie do funkcie lídra strany, malo iné dôvody ako tie uvedené.