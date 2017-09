Cyklistika: Dumoulin sa stal majstrom sveta v časovke

Holanďan Tom Dumoulin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

časovka elite - 31 km:

1. Tom Dumoulin (Hol.) 44:41,00 min, 2. Primož Roglič (Slovin.) +57,79 s, 3. Chris Froome (V.Brit.) +1:21,25, 4. Nelson Oliveira (Port.) 1:28,52, 5. Vasiľ Kirjienka (Bielorus.) +1:28,75, 6. Gianni Moscon (Tal.) +1:29,49, 7. Wilco Kelderman (Hol.) +1:34,33, 8. Rohan Dennis (Aus.) +1:37,39, 9. Tony Martin (Nem.) +1:39,88, 10. Jan Tratnik (Slovin.) +1:43,45

Bergen 20. septembra (TASR) - Holandský cyklista Tom Dumoulin sa stal v nórskom Bergene majstrom sveta v časovke kategórie elite. Jazdec stajne Sunweb predviedol na náročnej 31 km dlhej trati v nórskom Bergene suverénny výkon časom 44:41,00 min a ostatným súperom nadelil takmer minútu. Na druhej priečke skončil Slovinec Primož Roglič s mankom 57,79 s a tretiu priečku obsadil britský jazdec Chris Froome (+1:21,25 min). Slovensko nemalo na štarte zastúpenie.Na štart sa postavilo dokopy 65 cyklistov, pričom najväčší favoriti štartovali na záver. Ako posledný sa na trať dostal obhajca vlaňajšieho titulu a dokopy štvornásobný majster sveta Tony Martin z Nemecka. Ten pred pár dňami kritizoval rozhodnutie organizátorov, že na koniec 31-kilometrovej trate zaradili 3,4 km dlhé stúpanie na kopec Floyen, ktoré malo priemerný sklon 9,1%, v niektorých pasážach nad desať. Pretekári mali zároveň možnosť si pred začiatkom rozhodujúceho stúpania vymeniť časovkársky špeciál za ľahší pretekársky bicykel, čo viacerí z nich využili.Po úvodnej jedenástke bol na čele Belgičan Laurens de Plus, ktorý nevyužil možnosť zmeny a dosiahol čas 47:16 min. Tento čas pokoril až Slovinec Jan Tratnik, ktorý mu "nadelil" až 51 sekúnd. Jeho výkon odolal ďalším 25 jazdcom a prekonal ho až Wilco Kelderman s časom 46:15 min. Holanďana potom vystriedal na čele Portugalčan Nelson Oliveira (46:09,52 min) a z pódia ho následne dostali druhý Bielorus Vasiľ Kirjienka a tretí Talian Gianni Mouscon.To už nasledovala záverečná desiatka, ktorej skomplikoval preteky dážď. Výborne rozbehnutú časovku mal Austrálčan Rohan Dennis, ale na klzkej trati spadol. Na zemi skončil aj Poliak Macej Bodnar. V daždi takmer nikto bicykel za klasický nemenil. Výborne išiel jeden z najväčších favoritov Holanďan Tom Dumoulin, ktorý štartoval ako predposledný, pod záverečný kopec prišiel s dobrým náskokom a bojoval o zlato. Mal dostatočný náskok aj na Chrisa Froomea, ktorý štartoval pred ním, a posledný jazdec na trati Tony Martin bol virtuálne už vtedy mimo boj o medaily.Oliveiru predbehol v cieli až šiesty od konca štartového poradia Primož Roglič, ďalší pretekári vrátane Froomea na jeho čas 45:38,79 min nestačili, no o zlato ho nakoniec pripravil suverénny Dumoulin. Ten bol najrýchlejší na všetkých medzičasoch okrem jedného a Rogliča zdolal o 57,79 s.Pre dvadsaťšesťročného pretekára tímu Sunweb to bola čerešnička na výbornej sezóne, keďže tento rok sa stal celkovým víťazom BinckBank Tour (bývalé Eneco Tour) a najmä Giro d'Italia, na ktorom získal aj dva etapové vavríny.povedal v prvom televíznom rozhovore Dumoulin. Je to pre neho už druhý titul na prebiehajúcom šampionáte, keďže v nedeľu sa s kolegami zo Sunwebu tešili aj v časovke družstiev.dodal.