Cyklotrasa spojí centrum Starej Ľubovne s hradom a obcou Hniezdne

Stará Ľubovňa 23. mája (TASR) - Námestie v Starej Ľubovni s Ľubovnianskym hradom a skanzenom a expozíciu liehovarníctva na severnom Spiši v obci Hniezdne by mala v budúcnosti spojiť cyklotrasa. Cyklistický chodník z Hniezdneho do Starej Ľubovne bude dlhý 3,76 kilometra. Ako TASR informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Severný Spiš Pieniny Erika Šalatová, plánovaná cyklotrasa bude súčasťou projektu Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier.povedala Šalatová. Najdlhšou cykloturistickou trasou v regióne severného Spiša a Pienin je zeleno značená 42-kilometrová cyklotrasa zo Starej Ľubovne po Sedlo Rozdiel. Podľa Šalatovej je nenáročná, osem kilometrov dlhá cyklotrasa Prielomom Dunajca, z Červeného Kláštora do Lesnice. "" priblížila Šalatová.V roku 2019 by mal pribudnúť cyklistický chodník poľsko-slovenskej značky, ktorý spojí kúpeľné miesta pohraničia, ako Krynicu, Muszynu a Piwnicznu v Poľsku a Vyšné Ružbachy, Starú Ľubovňu, Ľubovnianske kúpele, Bardejov a Bardejovské kúpele.informovala Šalatová. Značený úsek bude prechádzať obcami Malý Lipník, Plavnica, mestami Lipany, Sabinov, Veľký Šariš, Prešov. Na trase sú podľa výkonnej riaditeľky naplánované tri odpočívadlá, servisné centrum v Malom Lipníku a v turisticko-informačnom bode v Sulíne.Región severného Spiša a Pienin môžu návštevníci spoznať zo sedla bicykla na 12 cyklotrasách. Dôležité je však podľa výkonnej riaditeľky miestnej OOCR dodržiavať pravidlá národného parku, zásady bezpečnej cyklistiky, ale aj rešpektovať dopravné značenie.