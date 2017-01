D. Trump: Budem schopný zjednotiť krajinu

Novozvolený prezident Donald Trump a jeho žena Melania prichádzajú na koncert do areálu Lincolnovho pamätníka, 19.1.2016. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Washington 20. januára (TASR) - Novozvolený prezident USA Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že do Bieleho domu sa dostal preto, lebo ľudia chceli "skutočnú zmenu". Vyslovil presvedčenie, že bude schopný krajinu zjednotiť.Trump sa takto vyjadril po skončení uvítacieho koncertu pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone - deň pred svojou inauguráciou. Na podujatie zavítal so svojou rodinou a pred svojimi stúpencami vyhlásil:"Inauguračné akcie vyvrcholia dnes napoludnie miestneho času prezidentskou prísahou, ktorú nový prezident Trump a viceprezident Pence zložia pred washingtonským Kapitolom. Trump následne vystúpi so svojím prvým prejavom v úrade amerického prezidenta.