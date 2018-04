D. Trump navštívi Britániu v piatok 13. júla

Americký prezident Donald Trump a britská premiérka Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Londýn 26. apríla (TASR) - Biely dom vo štvrtok potvrdil informáciu televízie Sky News, že americký prezident Donald Trump navštívi Spojené kráľovstvo v piatok 13. júla a bude viesť rozhovory s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Ihneď po zverejnení tejto informácie sa objavili aj výzvy na vyjadrenie protestu proti Trumpovej návšteve a jeho politike.Skúsená politická dopisovateľka televízie Sky News Beth Rigbyová už v stredu prezradila, že Trump podnikne návštevu Británie v polovici júla, pričom oficiálne oznámenie sa očakávalo približne do 24 hodín.Tlačová tajomníčka Bieleho domu Sarah Huckabeeová Sandersová vo štvrtok oznámila novinárom, že termín Trumpovej cesty bol stanovený. Bude to jeho prvá návšteva Británie od volebného víťazstva v roku 2016. Podľa Bieleho domu má ísť o "pracovnú návštevu".Správu potvrdil v tlačovom vyhlásení aj hovorca britskej premiérky Theresy Mayovej.uviedol hovorca.Veľvyslanec USA v Londýne Woody Johnson vo videoodkaze zverejnenom na Twitteri vo štvrtok povedal:Koalícia protestných skupín s názvom "Postavme sa Trumpovi" už zareagovala na potvrdenie jeho návštevy a vyzvala kritikov prezidenta, aby sa zapojili do celoštátnej demonštrácie "Spoločne proti Trumpovi".napísala koalícia na Facebooku, z ktorého citovala tlačová agentúra DPA.uviedla koalícia skupín aj na Twitteri.Trump v januári oznámil, že zrušil návštevu Londýna, ktorá sa mala uskutočniť 26. februára práve počas otvárania nového amerického veľvyslanectva v Británii. V Londýne boli totiž proti nemu naplánované masové protesty.Šéf Bieleho domu ako dôvod zrušenia návštevy uviedol, že sa mu nepáči nová budova ambasády a zmenu jej adresy pokladá po finančnej stránke za "nevýhodnú dohodu".Kritici vyhlásili, že skutočným dôvodom Trumpovho zrušenia cesty je silný odpor voči nemu v Británii. Internetovú petíciu vyzývajúcu vládu, aby nepozývala Trumpa na štátnu návštevu, podporilo približne 1,9 milióna ľudí.Britský konzervatívny minister zahraničných vecí Boris Johnson obvinil opozičnú Labouristickú stranu, že bičuje protitrumpovské nálady, ktoré "poškodzujú národný záujem".