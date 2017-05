D. Trump: Vyšetrovanie stykov s Ruskom veľmi ubližuje USA

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 19. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa domnieva, že rozhodnutie ministerstva spravodlivosti vymenovať špeciálneho prokurátora, ktorý bude viesť nezávislé vyšetrovanie údajného ruského zasahovania do vlaňajších prezidentských volieb, ako aj možnej spolupráce medzi Moskvou a Trumpovým volebným tímom, Spojeným štátom "veľmi ubližuje".povedal vo štvrtok Trump pre spravodajské stanice CNN a CNBS.Prezidentove slová sa tak výrazne líšili od jeho prvotnej stredajšej reakcie na vymenovanie bývalého šéfa FBI Roberta Muellera za špeciálneho prokurátora povereného zmieneným vyšetrovaním. Vtedy totiž Trump uviedol, že sa teší na rýchle vyriešenie tejto záležitosti, pripomenula spravodajská stanica BBC.Trump sa takto vyjadril po spoločnej tlačovej konferencii s kolumbijským prezidentom Juanom Manuelom Santosom, ktorá prebehla vo štvrtok Bielom dome.povedal podľa agentúry DPA Trump ešte skôr na zmienenej konferencii, čím len zopakoval svoje predošlé tvrdenie. Zároveň trval na tom, že k nijakej "tajnej dohode" medzi ním a Moskvou nikdy nedošlo.Trump na konferencii so Santosom tiež poprel, že by bývalého riaditeľa FBI Jamesa Comeyho požiadal o ukončenie vyšetrovania poradcu pre národnú bezpečnosti Michaela Flynna, ktorého odvolali z funkcie 13. februára po tom, ako zavádzal o svojej komunikácii s ruským veľvyslancom v USA Sergejom Kisľakom.Flynnovo napojenie na Rusko momentálne prešetrujú FBI a vyšetrovacie komisie Snemovne reprezentantov a Senátu.Comeyho, ktorého vymenoval do úradu v roku 2013 na desaťročné funkčné obdobie vtedajší prezident Barack Obama, odvolal Trump nečakane 9. mája. Jeho odvolanie prišlo práve v čase, keď FBI vyšetruje, či sa Trumpov štáb z predvolebnej prezidentskej kampane podieľal na zasahovaní Ruska do amerických volieb.