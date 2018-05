DAC a Slovan v priamom súboji o 2. miesto, Senici stačí bod na baráž

Zľava Erik Čikoš (Slovan) a Erik Pačinda (Dunajská Streda), archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Program 9. kolo nadstavbového kola FL 2017/18:



o titul



sobota 12. mája o 17.45 h: MŠK Žilina - FC Spartak Trnava (rozhodujú Marhefka - Benko, Žákech), DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava (Ziemba - Mókoš, Chládek, priamy prenos TV Dajto), AS Trenčín - MFK Ružomberok (Kružliak - Vorel, Špivák)



Tabuľka:



1. Spartak Trnava 30 20 4 6 41:20 64

2. DAC Dun. Streda 30 15 9 6 42:31 54

3. Slovan Bratislava 30 15 8 7 54:35 53

4. MŠK Žilina 30 16 2 12 55:48 50

5. AS Trenčín 30 13 6 11 70:44 45

6. MFK Ružomberok 30 10 10 10 35:32 40



o udržanie



sobota 12. mája o 17.45 h: FC ViOn Zlaté Moravce - FC Nitra (Chmura - T. Somoláni, Jánošík), MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová (Dohál - Kováč, Perát), FK Senica - 1. FC Tatran Prešov (Pavlík - D. Hrčka, Hrmo, priamy prenos RTVS)



Tabuľka:



1. FC Nitra 30 10 11 9 26:25 41

2. MFK Zemplín Michalovce 30 10 8 12 33:32 38

3. Železiarne Podbrezová 30 10 5 15 28:42 35

4. ViOn Zlaté Moravce 30 8 6 16 37:49 30

5. FK Senica 30 6 7 17 27:53 25

6. Tatran Prešov 30 4 10 16 20:55 22

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. mája (TASR) - V pozícii novopečených majstrov sa futbalisti Spartaka Trnava predstavia v predposlednom 9. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy 2017/18 na ihrisku Žiliny, kde sa s päťročným pôsobením pod Dubňom rozlúči tréner domáceho MŠK Adrián Guľa. Ten sa stal novým kormidelníkom slovenskej reprezentácie do 21 rokov.citovala oficiálna internetová stránka najvyššej slovenskej súťaže slová stredopoliara Žiliny Viktora Pečovského. Trnava cestuje na pôdu vlaňajšieho šampióna už bez tlaku na svojich pleciach, ktorý zo seba "bíli andeli" sňali minulý víkend víťazstvom 2:0 nad Dunajskou Stredou. Spečatili ním zisk vytúženého titulu, na ktorý čakali dlhých 45 rokov.Dunajská Streda v priamom súboji proti Slovanu Bratislava môže pre seba definitívne ukoristiť 2. priečku v tabuľke a dosiahnuť tak historicky najlepšie umiestnenie v dejinách klubu v ére samostatnosti. Pred "belasými" má tím zo Žitného ostrova jednobodový náskok, na spečatenie účasti v Európskej lige stačí zverencom trénera Marca Rossiho aj nerozhodný výsledok.uviedol pre oficiálnu stránku DAC-u stredopoliar Marin Ljubičič. Ak Slovan skončí do tretieho miesta, tímy zo 4.–7. priečky zabojujú o miestenku v EL v baráži.V skupine o udržanie púta najväčšiu pozornosť súboj Senice s 1. FC Tatran Prešov. Záhoráci majú dve kolá pred koncom sezóny pred Prešovčanmi trojbodový náskok a stačí im neprehrať, aby priamo nezostúpili do druhej ligy, keďže majú lepšiu bilanciu zo vzájomných zápasov. Pre predposledný tím najvyššej súťaže sa však sezóna neskončí, čaká ho baráž s druhým mužstvom II. ligy.povedal kapitán Senice Michal Ranko. O niečo horšia nálada panuje v Tatrane, ktorý sa zosunul na poslednú priečku a hrozí mu, že sa tretíkrát s najvyššou súťažou rozlúči. Najstarší slovenský klub z nej vypadol v rokoch 2002 a 2013.citoval portál fortunaliga.sk slová prešovského trénera Antona Mišovca.Všetky zápasy 9. kola nadstavbovej časti FL majú jednotný výkop v sobotu 12. mája o 17.45 h. Záverečné 10. kolo je na programe v sobotu 19. mája o 17.00 h.