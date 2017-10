Daedelus si vždy išiel svojou cestou a hudobné trendy ho skôr obchádzali

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 5. októbra (WebNoviny.sk) - Americký hudobný producent Daedelus sa len pol roka po vystúpení v Nu Spirit Clube vráti na "miesto činu". Vo štvrtok 19. októbra odohrá vo svojom obľúbenom bratislavskom klube ďalší so svojich unikátnych setov.Pred ním a po ňom sa tentoraz predvedú Jimmy Pé a Jonatán Pastirčák s projektom Isama Zing. Akcia bude súčasťou banskobystrického festivalu Barbakan, ktorý sa bude konať od 17. do 22. októbra a ktorý si takto na jeden večer odskočí do hlavného mesta.Ak ste s Daedelusom už mali dočinenia, určite viete, že tento rodák z kalifornskej Santa Monicy si išiel vždy svojou cestou a hudobné trendy ho skôr obchádzali. Možno aj preto nazval svoju debutový album z roku 2002 Invention. A mimo hlavného prúdu si ide aj v súčasnosti, veď svoj najnovší počin - nahrávku Revisionist Rave and Jumbled Jungle, ktorou oslávi obdobie raveu - vydá 13. októbra ako MC, teda kazetu.Od hudobníka s vlastným menom Alfred Darlington čakajte v Nu Spirit Clube zmes netuctových samplov a polámaných beatov. Sme tiež zvedaví, aký rýchlostný stupeň zvolí a kedy bude preraďovať. A len tak mimochodom, aj keď sa fyzická podoba pri klubových DJoch zvyčajne neriši, tohto spoznáte podľa toho, že bude vyzerať naozaj inak ako všetci ostatní.