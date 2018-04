Dajte si pozor na kliešte, infikované sú najmä na brehu Váhu

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (TASR) – Teplé počasie prebúdza v prírode kliešte. Ich výskyt je typický najmä pre obdobie od apríla do októbra. Nachádzajú sa na celom Slovensku, nie všetky sú však nosičom vírusu.uvádza Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. V tejto oblasti zaznamenávajú hygienici najvyššiu chorobnosť na kliešťovú encefalitídu, maximum výskytu má najmä v lete.Okrem okolia Váhu možno za endemické územie považovať aj juhozápadnú časť Slovenska. Ide o pohorie Tríbeč, Vtáčnik, Nitriansku a Pohronskú pahorkatinu, oblasť Malých Karpát, okresy Trenčín, Nové Zámky, Nitra a Levice. Kliešte sa však zmenou klímy dostávajú aj do vyššie položených oblastí Slovenska – do Tatier. Možno ich nájsť v horských oblastiach do 1000 až 1200 metrov, na južných svahoch a hrebeňoch hôr, dokonca nad 1400 metrov.uviedol ÚVZ SR. V oboch prípadoch ide o infekčné ochorenia. Pred kliešťovou encefalitídou sa možno najlepšie chrániť očkovaním. Proti lymskej borelióze sa očkovať nedá. Liečba si vyžaduje dlhodobé podávanie antibiotík.V prírode sa treba chrániť správnym odevom a použitím repelentov. Ľudia by si mali obliecť dlhé nohavice zapravené do ponožiek či tričká s dlhými rukávmi. Vhodné je vyhýbať sa vysokým trávam a kríkom, kde sa kliešte združujú najviac.Kliešťová encefalitída pripomína na začiatku virózu s bolesťami hlavy, so zvýšenou teplotou, nádchou a pokašliavaním. Príznaky po troch až piatich dňoch ustúpia, no po týždni sa začína druhá fáza s vysokými teplotami, bolesťami hlavy podobnými migréne, stuhnutím šije. V najzávažnejších prípadoch môže choroba viesť až k úmrtiu. U časti chorých môže ochorenie prebiehať ľahko a často býva nerozpoznané.Lymská borelióza sa pri prvých príznakoch prejavuje kožnými zmenami. Koža okolo miesta vpichu sčervená, začervenanie sa šíri do okolia a súčasne centrum bledne. Pridruží sa i zvýšená teplota, únava, bolesti svalov a kĺbov.uvádza ÚVZ SR. Tretie štádium sa prejavuje po niekoľkých mesiacoch až rokoch, patrí sem najmä postihnutie centrálneho nervového systému, kožné zmeny, zápaly kĺbov a očnej rohovky.