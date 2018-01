Dakar: Svitko v 6. etape napokon 13, v priebežnom poradí už v Top 10

Slovák Štefan Svitko (KTM) na trati 5. etapy 40. ročníka Rely Dakar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 6. etapy:

La Paz 12. januára (TASR) – Slovenský motocyklový reprezentant Štefan Svitko (KTM) napokon obsadil 13. miesto vo štvrtkovej 6. etape 40. ročníka pretekov Rely Dakar. Dodatočne totiž dvoch jazdcov pred ním penalizovali. Víťazstvo si pripísal Francúz Antoine Meo na Honde, ktorý mal náskok na druhého Argentínčana Kevina Benavidesa na Honde pol minúty. Tretí skončil s rovnakým odstupom na víťaza Toby Price z Austrálie. Svitko zaostal za víťazom o 4:19 minúty.Štvrtková etapa znamenala presun z Peru do Bolívie, z piesku do hôr. Organizátori najskôr zrušili 1. meraný úsek pre nepriaznivé počasie a nasledoval 457-kilometrový presun do Bolívie. Etapa sa začala až druhým meraným úsekom, ktorý bol dlhý 194 km a následne sa pokračovalo 76 km do La Paz.Francúz Adrien Van Beveren na Yamahe prišiel o svoju doterajšiu líderskú pozíciu v priebežnom poradí, na čele je Benavides s náskokom 1:57 na Van Beverena, ktorý stratil v 6. etape 3:27 minúty na víťaza. Tretí zostáva rakúsky jazdec Matthias Walkner (+2:50). Svitko sa prebojoval na 10. priečku, no na lídra stráca už 29:11 min.V piatok je na programe voľný deň a v sobotu pokračuje Dakar 2018 siedmou etapou z La Paz do Uyuni, špeciál je dlhý 425 km.povedal Svitko pre RTVS.1. Antoine Meo (Fr./KTM) 1:54:10 hod., 2. Kevin Benavides (Arg./Honda) a 3. Toby Price (Aus./KTM) +0:30 min., 4. Diego Martin Duplessis (Arg./Honda) +1:13, 5. Daniel Oliveras Carreras (Špa./KTM) +1:55, 6. Pablo Quintanilla (Čile/Husquarna) +2:00, ... 13. Štefan SVITKO (SR/KTM) +4:191. Benavides 16:33:20 hod., 2. Adrien Van Beveren (Fr./Yamaha) + 1:57 min., 3. Matthias Walkner (Rak./KTM) +2:50, 4. Xavier De Soultrait (Fr./Yamaha) +9:24, 5. Joan Barreda Bort (Šp./Honda) +9:33, 6. Toby Price (Aus./KTM) +9:39, ... 10. SVITKO +29:111. Carlos Sainz (Šp./Peugeot) 2:53:30, 2. Stephane Peterhansel (Fr./Peugeot) +4:06 min., 3. Nasser Al-Attiyah (Kat./Toyota) +5:051. Peterhansel 16:25:02, 2. Sainz +27:10, 3. Bernhard ten Brinke (Hol./Toyota) +1:20:411. Jeremias Gonzales Ferioli (Arg./Yamaha) 2:29,06, 2. Pablo Copeti (Arg./Yamaha) +1:50, 3. Nelson Galeano (Par./Yamaha) +2:181. Ignacio Casale (Čile/Yamaha) 19:47:09, 2. Alexis Hernandez (Peru/Yamaha) +41:30, 3. Pablo Copetti (Arg./Yamaha) +57:161. Federico Villagra (Arg./Iveco) 3:22:23, 2. Martin Kolomý (ČR/Tatra) +2:46, 3. Anton van Genugten (Hol./Iveco) +2:581. Eduard Nikolajev (Rus./Kamaz) 1927:27, 2. Villagra +52:40, 3. Sergej Vjazovič (Biel./Maz) +2:24:42