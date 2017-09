Daň pri benzíne a nafte sa má upraviť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. septembra (TASR) - Sadzby spotrebných daní pri motorovom benzíne a nafte sa majú upraviť. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú dnes parlament poslal do druhého čítania.Cieľom návrhu je zaviesť jednu základnú sadzbu dane na motorový benzín a motorovú naftu. Taktiež sa má zaviesť daňovo zvýhodnená sadzba dane na benzín a naftu, ak obsahujú požadovaný objem biopaliva a budú spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti.priblížil rezort financií s tým, že takéto daňové zvýhodnenie je považované za štátnu pomoc, bude preto potrebné notifikovanie tejto pomoci Európskou komisiou.Benzín, ktorý nebude obsahovať pridané biopalivo, sa má po novom od 1. januára budúceho roka zdaňovať sadzbou 554 eur na tisíc litrov oproti súčasnej sadzbe 550,52 eura. Základná sadzba spotrebnej dane pre motorovú naftu bez biopaliva má vzrásť zo súčasných 386,40 eura na tisíc litrov na 394 eur. Ak budú pohonné látky obsahovať bioetanolovú zložku, pri benzíne MF navrhuje znížiť sadzbu na 514 eur na tisíc litrov a pri nafte na 368 eur.Právna norma zároveň definuje podiely týchto zložiek, ktoré majú pohonné látky obsahovať. Zvýhodnená sadzba dane na benzín sa bude môcť uplatniť, ak bude bioetanolová zložka viac ako 5,9 %, od roku 2019 sa má zvýšiť na 6,2 % a od roku 2020 má stúpnuť na 7,4 %, ale bude musieť obsahovať aj polpercentnú zložku pokročilého biopaliva. Pri nafte novela zákona definuje zvýhodnenú sadzbu v prípade biodiesla v objeme 6,9 %, alebo v prípade podielu 6,4 %, ak sa zároveň použije minimálne 0,5 % pokročilého biopaliva.Rezort financií neočakáva žiadny negatívny vplyv na domácnosti.uviedlo ministerstvo. Podľa MF je cieľom zvýšenia sadzby dane motivovať subjekty, ktoré uvádzajú pohonné látky na trh, aby pridávali požadované množstvo biopaliva do benzínov. Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára budúceho roka, niektoré ustanovenia až od 1. apríla 2018.Parlament poslal do druhého čítania aj novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Cieľom právnej normy je nastavenie zmeny systému označenia spotrebiteľského balenia cigár v prípade zmeny sadzby dane (preznačenie), upravujú sa aj vybrané ustanovenia o zábezpeke na daň, ako aj ustanovenia týkajúce sa obchodovania s tabakovou surovinou. Novela rieši aj úpravu sankcií ukladaných správcom dane za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.