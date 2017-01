Daň z nehnuteľnosti môžu Bratislavčanai podať prvýkrát aj elektronicky

Ilustračné foto bytového domu. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Ilustračné foto bytového domu. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 11. januára (TASR) – Do konca januára majú niektorí obyvatelia Bratislavy povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Novinkou je možnosť podať ho aj elektronickou formou. TASR o tom informovala Katarína Kohútiková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. "Podanie daňového priznania sa týka nových nehnuteľností, alebo zmeny vlastníckych vzťahov ku pôvodnej nehnuteľnosti, v prípade dedičstva - rozdelenia na nových spoluvlastníkov," vysvetlila Kohútiková. Daňovník si podľa nej nemusí v priznaní k dani z nehnuteľnosti sám vypočítavať daň z nehnuteľnosti, musí však uviesť číslo parcely, orientačné číslo, súpisné číslo pri stavbách a číslo bytu pri bytoch. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, alebo v rozhodnutí katastrálneho odboru, Okresného úradu Bratislava alebo v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť."V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich," spresnila Kohútiková. Do predmetu zdanenia patria okrem stavieb, bytov, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad stavby podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc.Tohtoročnou novinkou je podanie priznania k dani z nehnuteľnosti elektronicky. Stačí mať elektronický občiansky preukaz a službu je možné vybaviť na portáli www.esluzbyba.sk. Okrem elektronickej formy je stále možné podať daňové priznanie poštou, alebo ho daňovník podá osobne v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici v bratislavskej Petržalke.Zmenou oproti minulému roku je aj úprava dane pre vybrané skupiny stavieb. Odhadovaný zvýšený výber bude približne osem miliónov eur, z čoho 50 percent ide mestu a ďalších 50 percent mestským častiam. "Všetky financie, ktoré takto mesto získa, sa vrátia do verejných priestorov - ciest, chodníkov, zelene," povedala Kohútiková.Od januára sa sadzba dane pre byty zvýšila o 30 percent, čo predstavuje 0,66 eur za mesiac. Predtým zaplatil majiteľ priemerného bytu 26,6 eur za rok a po novom zaplatí 34,6 eur za rok. Sadzba pre domy sa zvýšila o 30 percent, čo predstavuje 1,675 eur za mesiac. Predtým majiteľ priemerného domu zaplatil 66 eur za rok, po novom zaplatí 86 eur za rok. Sadzba pre chaty a garáže sa zvýšila o desať a pre ostatné stavby o 50 percent. Pri stavebných pozemkoch sa sadzba zvýšila o 150 a pri stavbách určených na pôdohospodársku produkciu o 50 percent. Od tohto roka majú občania nad 65 rokov a držitelia ŤZP preukazov nárok na 60-percentnú zľavu.Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od päť do 3000 eur podľa závažnosti priestupku. Najčastejšie chyby, ktorých sa daňovníci dopúšťajú, sú podľa mesta - chýbajúci podpis daňovníka, nevyplnené priľahlé pozemky či nesprávne zaradenie nehnuteľnosti pri právnických osobách.