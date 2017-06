Dani Alves odchádza z Juventusu Turín, mieri do ďalšieho veľkoklubu

Na snímke Daniel Alves. Foto: TASR Foto: TASR

Turín 28. júna (TASR) - Brazílsky futbalový obranca Dani Alves oznámil svoj odchod z Juventusu Turín. Podľa talianskych médií by sa mal stať novou posilou Manchestru City. Tridsaťštyriročný zadák prišiel do Juventusu vlani v lete z Barcelony a výrazne sa zaslúžil o to, že "stará dáma" obhájila titul v Serii A a postúpila do finále Ligy majstrov.citovala agentúra APA slová Brazílčana, ktoré zverejnil na svojom instagrame. Alves sa v Manchestri City opäť stretne s trénerom Pepom Guardiolom. Pod jeho vedením získal v drese Barcelony päť španielskych titulov a dvakrát vyhral Ligu majstrov, Superpohár i MS klubov.