Daniel Craig a Pierce Brosnan vzdali poctu zosnulému Rogerovi Moorovi

Na archívnej snímke z roku 1972 britský herec Roger Moore ako filmový agent 007 James Bond. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 23. mája (TASR) - Daniel Craig a Pierce Brosnan vzdali hold svojmu hereckému kolegovi Rogerovi Moorovi, ktorý zomrel v utorok vo veku 89 rokov. Všetkých troch spája stvárnenie agenta 007 Jamesa Bonda.Brosnan na sociálnej sieti Facebook označil Sira Rogera za, informovala dnes spravodajská stanica BBC. Podľa jeho slov bude svetu chýbať Moorov zmysel pre humor.Craig na oficiálny účet 007 sociálnej sieti Instagram nahral spoločnú fotografiu so Sirom Rogerom a napísal:Moore zomrel po, oznámili jeho pozostalí.Poklonu mu zložili aj ďalšie filmové hviezdy vrátane Russella Crowa, Mie Farrowovej či Michaela Cainea, ktorý uviedol:informuje britské médium.Moore stvárnil hlavnú úlohu v rekordných siedmich bondovkách: Ži a nechaj zomrieť (1973), Muž so zlatou zbraňou (1974), Špión, ktorý ma miloval (1977), Moonraker (1979), Len pre tvoje oči (1981), Chobotnička (1983) a Vyhliadka na vraždu (1985).V roku 1991 sa stal vyslancom dobrej vôle UNESCO, v roku 2003 ho britská kráľovná Alžbeta II. povýšila do šľachtického stavu zaHercova rodina oznámila, že Sir Roger George Moore zomrel vo Švajčiarsku v kruhu svojich najbližších. Súkromný pohreb sa uskutoční v bližšie neurčenom termíne v Monaku.